تويتر تعيد تصميم صفحة الابلاغ عن انتهاكات السياسة عبر منصتها

أعلنت تويتر عن إعادة تصميم صفحة الابلاغ عن انتهاكات السياسة على منصتها على نطاق واسع. إنه مصمم للتعامل مع كل شيء بدءًا من التقارير المتعلقة بالمعلومات الخاطئة والرسائل غير المرغوب فيها وحتى المضايقات وخطاب الكراهية.

خضعت إعادة التصميم للاختبار منذ كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، وتستخدم ما يسمى “تدفق الإبلاغ عن الأعراض أولاً” المصمم لتسهيل الإبلاغ عن السلوك السيئ.

التصميم متاح الآن في “معظم البلدان” عبر الويب و iOS و Android.

أوضح تويتر كيفية عمل العملية الجديدة في منشور مدونة العام الماضي. سابقا، كانت تويتر تسأل عن السياسة التي تم انتهاكها، ثم تطلب مزيدًا من التفاصيل. بدلاً من ذلك، يسأل التدفق الجديد عن تفاصيل حول ما حدث، قبل الحصول على مزيد من التفاصيل حول القواعد التي ربما تم انتهاكها.

النتائج المبكرة من الاختبار كانت إيجابية. يقول موقع تويتر إن عدد “التقارير القابلة للتنفيذ” زاد بنسبة 50 بالمائة نتيجة للعملية الجديدة.

يأتي إطلاق تدفق التقارير الجديد في الوقت الذي أدت فيه محاولة إيلون ماسك للاستيلاء على المنصة إلى فرض تدقيق متجدد على سياسات الاعتدال في تويتر.

يشير موقف ماسك باعتباره “مؤيدًا لحرية التعبير” إلى أنه قد يرغب في أن تتخذ الشركة نهجًا أكثر استرخاءً في إدارة المحتوى تحت ملكيته.

ولكن مع قيام الرئيس التنفيذي لشركة Tesla بتوجيه تهديدات متكررة لإلغاء الصفقة ، لا يزال من غير الواضح متى أو حتى ما إذا كان سيتم الانتهاء من عملية الاستحواذ.