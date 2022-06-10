تسريب ساعة Meta الذكية الملغاة مع المواصفات التفصيلية

منذ ما يقرب من عام حتى يومنا هذا، أبلغنا عن ساعة Meta الذكية قيد التشغيل. يبدو أن الساعه قيد التطوير لمدة عامين قبل أن تقرر Meta صرف النظر عن اطلاق الساعه في وقت سابق من هذا الأسبوع لأسباب لا تزال غير معروفة.

اليوم، أخيرًا نلقي نظرة فعلية على نموذج أولي للجهاز يعرض تصميمه والكاميرات المزدوجة على غلافه.

تتميز ساعة Meta بهيكل قابل للإزالة ينبثق من حامل حزام الساعة. يمكننا أيضًا رؤية زرين على العلبة وما مجموعه كاميرتين.

هناك كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل من الشاشة على شكل قطرة ماء وكاميرا بدقة 12 ميجابكسل في الخلف بجانب مستشعرات الصحة.

سيسمح الهيكل القابل للفصل والكاميرات المزدوجة للمستخدمين بتسجيل الصور ومقاطع الفيديو عندما لا تكون هواتفهم محمولة عليها.

كان من المفترض أن تصل الساعة مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والاتصال الخلوي وشبكة Wi-Fi، مما يتيح لك استخدامها دون ربط الهاتف تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل Meta على تطوير تطبيقات واتساب و قصص الانستغرام مستقلة للساعة بالإضافة إلى تطبيق Spotify.

ستجلب ساعة Meta أيضًا تطبيقات تتبع النشاط والصحة والتقويم ومعرض الصور وجميع تطبيقات وإعدادات الساعات الذكية المعتادة الأخرى.

استنادًا إلى التقرير الجديد ، تم الترويج للساعة لتوفير عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة بشحنة واحدة. كان Meta يستهدف إطلاقًا في ربيع عام 2023 وسعر ملصق بقيمة 349 دولارًا.

على الرغم من إلغاء هذه الساعة الذكية تحديدًا ، لا تزال Meta تخطط لتطوير أجهزة أخرى يمكن ارتداؤها على المعصم في المستقبل.