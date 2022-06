Android 13 يحذر المستخدمين عندما تسعى التطبيقات القديمه الوصول إلى ملفات الوسائط

إذا لم يكن الأمر يتعلق بتغييرات التصميم، فإن Android 13 يدور حول الخصوصية والأمان. قامت قوقل بتخفيض الكثير من تدابير الحماية للمستخدمين في Android 13، حيث شوهد بعضها في الإصدارات التجريبية المبكرة.

الآن، في الإصدار التجريبي 3 من Android 13 ، نرى نظام الاندرويد يجبر التطبيقات على البحث عن أذونات دقيقة لجميع أنواع الوسائط من المستخدمين.

إذا فشل أحد التطبيقات في أذوناته نظرًا لأنه يستهدف إصدارًا أقدم من اندرويد ، فإن نظام Android 13 يحذر المستخدمين من أن السماح بوصول واحد إلى هذا التطبيق قد يسمح له بجميع أنواع الوسائط.

إذا كان أحد التطبيقات القديمة غير قادر على تقسيم أذوناته (نظرًا لأنه يستهدف إصدارًا أقدم من Android)، فيمكنه مطالبة المستخدمين بمنح إذن واحد للجميع – لكن نظام Android 13 يعرض تحذيرًا بأن منح حق الوصول إلى هذا التطبيق سيسمح له الوصول إلى جميع الوسائط!

