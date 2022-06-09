Android 13 يحذر المستخدمين عندما تسعى التطبيقات القديمه الوصول إلى ملفات الوسائط

إذا لم يكن الأمر يتعلق بتغييرات التصميم، فإن Android 13 يدور حول الخصوصية والأمان. قامت قوقل بتخفيض الكثير من تدابير الحماية للمستخدمين في Android 13، حيث شوهد بعضها في الإصدارات التجريبية المبكرة.

الآن، في الإصدار التجريبي 3 من Android 13 ، نرى نظام الاندرويد يجبر التطبيقات على البحث عن أذونات دقيقة لجميع أنواع الوسائط من المستخدمين.

إذا فشل أحد التطبيقات في أذوناته نظرًا لأنه يستهدف إصدارًا أقدم من اندرويد ، فإن نظام Android 13 يحذر المستخدمين من أن السماح بوصول واحد إلى هذا التطبيق قد يسمح له بجميع أنواع الوسائط.

الوصول إلى ملفات وسائط Android 13

إذا كان أحد التطبيقات القديمة غير قادر على تقسيم أذوناته (نظرًا لأنه يستهدف إصدارًا أقدم من Android)، فيمكنه مطالبة المستخدمين بمنح إذن واحد للجميع – لكن نظام Android 13 يعرض تحذيرًا بأن منح حق الوصول إلى هذا التطبيق سيسمح له الوصول إلى جميع الوسائط!

The back-to-home gesture is *partially* functional in Beta 3. pic.twitter.com/xGyeKW9Hm8 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 8, 2022

يجب أن تحذر علامة التحذير هذه المستخدمين أثناء منح الأذونات. يعمل هذا بشكل أفضل لإحباط تطبيقات مشغل الموسيقى الضارة التي نراها اليوم، والتي يتم تثبيتها من مصادر غير معروفة وتطلب من المستخدمين منح الإذن لملفات الصوت ولكن الحصول على أذونات المعرض أيضًا.

ستصل وظيفة العمل الكاملة لهذا الدعم إلى Android 13، والذي يتم إصداره حاليًا بالنسخة التجريبية الثالثة بالأمس فقط. بينما لا يزال هناك تحديث آخر في طور الإعداد، نتوقع أن تطرح قوقل نظامًا مستقرًا لنظام التشغيل Android 13 للأجهزة المؤهلة بحلول نهاية هذا العام.