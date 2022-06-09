يمكن أن يساعد TikTok الآن في إيقاف التمرير اللانهائي

تضيف TikTok سلسلة من الميزات الجديدة المصممة لمنعك من الاختفاء داخل خلاصتها اللانهائية لمقاطع الفيديو القصيرة التي تسبب الإدمان، حسبما أعلنت الخدمة.

ستعرض الأداة الجديدة تذكيرًا بعد استخدام التطبيق لفترة طويلة يحددها المستخدم من الوقت، مما يضيف حماية جديدة للحدود اليومية الحالية.

سيُطلب من المستخدمين المراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا) استخدام أداة تحديد وقت الشاشة إذا أمضوا أكثر من 100 دقيقة في التطبيق في يوم واحد.

يضيف TikTok أيضًا لوحة معلومات جديدة لوقت الشاشة تعرض ملخصًا لاستخدام التطبيق.

تتضمن الإحصائيات مقدار الوقت الذي تم فتح التطبيق فيه، وتفصيل استخدام النهار والليل، وعداد إجمالي لمقدار الوقت الذي يقضيه التطبيق يوميًا.

تتبع ميزات TikTok الجديدة إضافة أدوات مماثلة لتطبيقات أخرى مثل انستغرام و نتفلكس المصممة لمساعدة المستخدمين على إدارة الوقت الذي يقضونه فيها.