يتيح لك iOS 16 نقل eSIM إلى جهاز الـ iPhone الجديد عبر البلوتوث

تضيف أبل طريقة سهلة لمبادلة eSIM بجهاز iPhone جديد في إصدار iOS 16 القادم. اكتشف مستخدم تويتر Carson Waldrop (عبر MacRumors) أن iOS 16 يدعم نقل بطاقات eSIM من iPhone الحالي إلى واحد جديد باستخدام البلوتوث. يبدو الامر سهلاً، مما يتيح لك نقل رقم هاتفك بسهولة عند شراء iPhone جديد.

حاليًا في نظام iOS، إذا اشتريت iPhone جديدًا وكنت تستخدم eSIM، فيجب عليك الاتصال بمشغل شبكة الجوال لإعادة إصدار eSIM.

في حين أن بعض شركات الاتصالات تجعل هذا الأمر سهلاً من خلال رموز QR في تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم، فإن البعض الآخر يجبرك على الذهاب إلى مزود الحدمة لنقل eSIM.

يبدو أن دعم مبادلة eSIM الجديد من أبل في iOS 16 سيزيل بعض هذه المشاكل، لكن المصدر يشير إلى أنه من الممكن فقط نقل eSIM عبر البلوتوث إذا كان الناقل يدعم هذه الميزة.

