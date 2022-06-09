سيتم تشغيل تطبيق Xbox TV بدون حاجة لاي جهاز منزلي في وقت لاحق من هذا الشهر

أطلقت مايكروسوفت تطبيق Xbox TV الخاص بها، مما يسمح لمالكي أجهزة التلفزيون الذكية والشاشات المصنعة بتاريخ 2022 من سامسونج بلعب ألعاب Xbox بدون وحدة تحكم في الألعاب.

سيتمكن مشتركو Xbox Game Pass Ultimate من الوصول إلى أكثر من 100 لعبة من خلال أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية 2022، والتي يتم بثها عبر السحابة التي تدعمها أجهزة Xbox Series X المخصصة. تتوفر لعبة Fortnite للبث مجانًا إذا لم تكن مشتركًا في Game Pass Ultimate.

سيعمل تطبيق Xbox TV إلى حد كبير مثلما يعمل Netflix على أجهزة التلفزيون وسيكون متاحًا من مركز ألعاب سامسونج في 30 يونيو في 27 دولة.

يمكنك ببساطة تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بك في التطبيق وتشغيل ألعاب Xbox تمامًا كما تفعل من خلال Xbox Cloud Gaming.

ستدعم مايكروسوفت و سامسونج عددًا كبيرًا من وحدات التحكم لتطبيق Xbox، بما في ذلك مجموعة وحدات تحكم Xbox و DualSense من سوني وغير ذلك الكثير.

ما عليك سوى توصيل وحدة تحكم عبر البلوتوث. لسوء الحظ ، لا تقوم مايكروسوفت بزيادة دقة البث إلى 4K، لذلك ستقتصر الألعاب على البث بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

عقدت مايكروسوفت شراكة مع سامسونج هنا من أجل الإطلاق الأولي لتطبيق Xbox، ولكن ليس من الواضح متى سيكون التطبيق متاحًا على أجهزة التلفزيون الأخرى أو حتى طرز سامسونج الأقدم.

يوضح آشلي ماكيسيك ، نائب رئيس الشركة لتجارب ومنصات ألعاب Xbox: “إننا نجلب تطبيق Xbox إلى أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية أولاً ، ونهدف إلى استكشاف شراكات تلفزيونية أخرى كجزء من هذا التطور التالي في رؤيتنا”.

تتبع شراكة سامسونج الأخيرة هذه صفقات تسويقية مماثلة لـ Xbox Game Pass و Xbox Cloud Gaming على Android بالإضافة إلى شراكات أخرى متعلقة بنظامي Android و Windows.

يُعد تطبيق Xbox TV، الذي تم الإعلان عنه في الأصل العام الماضي، إنجازًا كبيرًا لطموحات Microsoft Xbox Cloud Gaming و Game Pass.

تعمل مايكروسوفت بشكل تدريجي على توسيع نطاق ألعاب Xbox Cloud، وتقديم الخدمة إلى أجهزة iOS من خلال المتصفح وحتى على الويب ووحدات تحكم Xbox One وأجهزة الكمبيوتر.

تمتلك مايكروسوفت أيضًا خططًا لأجهزة بث Xbox منفصلة يمكن توصيلها بشاشات أو أجهزة تلفزيون وتدفق الألعاب إلى حد كبير مثل تطبيق Xbox TV هذا.

كشفت الشركة المصنعة للبرامج مؤخرًا أنها تعيد صياغة جهاز بث الألعاب الخاص بها، والذي يحمل الاسم الرمزي Keystone ، لذلك لن يظهر هذا الجهاز الشبيه بالقرص في أي وقت قريبًا.