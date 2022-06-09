أصدرت Microsoft عن طريق الخطأ نظام التشغيل Windows 11 لأجهزة الكمبيوتر غير المدعومة

أصدرت Microsoft الإصدار الأخير من التحديث الكبير القادم لنظام التشغيل Windows 11 (22H2) لمختبري Release Preview يوم الثلاثاء، وجعلته عن طريق الخطأ متاحًا لأجهزة الكمبيوتر غير المدعومة رسميًا.

سارع مستخدمو تويتر و Reddit (عبر WindowsLatest) إلى اكتشاف الخطأ، حيث تمكن المئات من مستخدمي Windows Insider من ترقية أجهزتهم التي تعمل بنظام Windows 10 على وحدات المعالجة المركزية القديمة.

لدى Microsoft حدًا أدنى صارمًا من متطلبات الأجهزة لنظام التشغيل Windows 11، تاركة ملايين أجهزة الكمبيوتر وراءها، لذا فإن الخطأ سوف يسلط الضوء مرة أخرى على سياسة الترقية المثيرة للجدل للشركة.

يتطلب Windows 11 وحدات المعالجة المركزية Intel 8th أو Zen 2 وما فوق، مع استثناءات قليلة جدًا.

في حين أن هناك طرقًا سهلة لتثبيت Windows 11 على وحدات المعالجة المركزية غير المدعومة، فإن Microsoft لا تسمح حتى لـ Windows Insiders الخاصة بها بتثبيت إصدارات بيتا رسميًا من نظام التشغيل على أجهزة الكمبيوتر غير المدعومة، لذا فإن هذا الإصدار الخاطئ غير عادي إلى حد ما.

مايكروسوفت على علم بالخطأ وتقول إنها تحقق في الأمر. يقول حساب Windows Insider عبر تويتر: “إنه خطأ والفريق المناسب يحقق فيه”.

إذا تمكنت من تثبيت Windows 11 على جهاز كمبيوتر غير مدعوم وكنت تتوقع فقط تحديثات Release Preview لنظام التشغيل Windows 10، فيجب أن تكون قادرًا على التراجع عن الترقية غير المتوقعة في قسم الإعدادات في Windows 11.