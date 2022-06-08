يتميز Yoga AIO 7 الجديد من لينوفو بشاشة عرض بدقة 4K مقاس 27 بوصة

تعد أجهزة الكمبيوتر المكتبية الكل في واحد (AIO) سلالة رائعة إلى حد ما لأن الشركات المصنعة يجب أن تجد طرقًا لحشر جهاز كمبيوتر يعمل في شكل بحجم الشاشة.

يعتبر Yoga AIO 7 هو التحديث الأحدث في تشكيلة أجهزة كمبيوتر لينوفو 2022، ويعتمد على النجاحات الباهرة التي حققها طراز الجيل الأخير. وهذا يعني أن AIO الجديد يحتفظ بأفضل ميزة شاشة للعصر الحديث: شاشة دوارة 90 درجة.

صدق أو لا تصدق، يعد التحول من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه الرأسي أكثر عملية من مشاهدة مقاطع فيديو TikTok و YouTube Pants. (ولكن إذا كنت تريد شاشة لاستهلاك المحتوى 9:16 ، فهذا رائع أيضًا.) وجد مستخدمو الأعمال التخطيط الرأسي مفيدًا للمسح عبر الصفحات الأطول مثل البيانات الصحفية والمقالات والمستندات. بينما استفاد المحترفون الآخرون من نسبة العرض إلى الارتفاع الأطول مثل طبقات تحرير الفيديو من طبقات اللقطات والتأثيرات والصوت.

لا يختلف لينوفو Yoga AIO 7 عن الشاشات الدوارة الحالية، ولكنه يحصل على نقاط أسلوب لكونه سطح مكتب متعدد الإمكانات.

وبغض النظر عن حيل التدوير ، فإنه يحتوي على شاشة عرض IPS مقاس 27 بوصة بدقة 4K مع نطاق ألوان بنسبة 95 بالمائة DCI-P3. وهذا يعني أنه يمكنك توقع محتوى حاد وعالي الدقة مع حيوية لونية تتفوق على لوحات sRGB التقليدية.

لمزيد من المشاهدة، يمكن للشاشة أيضًا رفع ما يصل إلى 72 مم من نطاق الارتفاع والإمالة بزاوية 5 و 15 درجة. اعتمادًا على كيفية توجيه الشاشة، سيظهر جزء أو كل مكبرات الصوت المعتمدة من JBL بقوة 5 وات في منتصف سطح المكتب. تقول لينوفو إن مكبرات الصوت الجديدة أعلى بـ 3 ديسيبل من السنوات الماضية.

إلى جانب كل القوة الموجودة في الداخل، تروج لينوفو لـ Yoga AIO 7 باعتباره الثنائي المفضل للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

الشرط الوحيد هو أن الهاتف الذكي المتوافق يجب أن يدعم DLNA أو Airplay أو Miracast أو Lelink للانعكاس على سطح المكتب.