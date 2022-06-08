سيتم إطلاق تيليجرام المدفوع مع الميزات الجديدة المدفوعة قريبًا – ما هو سعره؟

يقال إن تيليجرام المدفوع، الذي يوفر ميزتين جديدتين بسعر، سيتم إطلاقه قريبًا.

تطبيق المراسلة الذي يركز على الخصوصية، تيليجرام، متاح حاليًا مجانًا. في الواقع، وفقًا للمصدر ، لم يتم تسييل النظام الأساسي بالكامل بعد.

حيث لا تزال تيليجرام يعمل على جني الأموال من منصته، والتي تجذب الآن ملايين المستخدمين الذين يحاولون الهروب من عمالقة التكنولوجيا مثل Meta.

لكن يبدو أن تيليجرام يعمل على تغيير ذلك بالضبط.

تيليجرام المدفوع: هل سيتم إطلاقه قريبًا؟

يلاحظ المصدر أن مؤسس تيليجرام، Pavel Durov، كان يعمل على وضع الإعلانات على القنوات العامة في تطبيق المراسلة لكسب بعض المال من ذلك.

في عام 2021 ، أكد مؤسس تيليجرام أنهم يستكشفون طرقًا لبدء حشو الإعلانات على المنصة.

علاوة على تضمين الإعلانات، تعمل خدمة المراسلة أيضًا على فئة اشتراك مدفوعة، حيث يحصل مستخدموها على تجربة ميزات حصرية.

في أوائل شهر مايو، شهدت خدمة الاشتراك المميزة في تيليجرام ضوء النهار لأول مرة، حيث أثيرت الملصقات الرائعة والرموز التعبيرية المتاحة حصريًا للمستخدمين الذين يدفعون رسومًا.

ميزات تيليجرام المدفوع

وفقًا لتقرير صادر عن The Verge، يقدم الإصدار المميز من تيليجرام مكتبات رموز تعبيرية وملصقات موسعة. لكن المهم هو أن المستخدمين الذين يدفعون فقط هم من يمكنهم إرسال هذه الإضافات اللطيفة وعرضها.

في مايو، لم يكن للخدمة المدفوعة المميزة تسعير شهري حتى الآن، وبدا أن ميزاتها الجديدة محدودة.

هذه المرة، أبلغ المصدر عن قائمة موسعة من الميزات المدفوعة، والتي يمكن أن يتوقعها المستخدمون من خدمة الاشتراك الجديدة لتطبيق المراسلة.

جاءت القائمة بأكملها من قناة تيليجرام مخصصة أساسًا لمنحنا لمحة عن الميزات القادمة للخدمة التي تركز على الخصوصية.

تدعي القناة العامة ، التي تحمل اسم Telegram Info English، أن الطبقة المميزة تقدم “العديد من الميزات والوظائف المدفوعة”.

كما ذكرنا سابقًا، يخطط تطبيق المراسلة الذي يركز على الخصوصية لجلب الإعلانات إلى نظامه الأساسي، والتي قد لا يكون بعض المستخدمين من المعجبين بها. لذلك، تتعهد خدمة الاشتراك بإزالتها تمامًا.

إلى جانب إزالة الإعلانات، فإنه يتخلى أيضًا عن بعض القيود في الخدمة المجانية. يقال إن الإصدار المدفوع يوفر سرعة تنزيل أسرع وما يصل إلى 4 جيجابايت من حجم التحميل ، وهو ما يجب أن يكون الأفضل للمستخدمين المحترفين.

علاوة على ذلك، يتضمن أيضًا تحويل الصوت إلى نص وميزات “إدارة الدردشة المتقدمة”. ذكرت القائمة كذلك الملصقات والصور المتحركة و “ردود الفعل الفريدة”.

سعر تيليجرام المدفوع

يقال إن سعر تيليجرام المدفوع يبدأ من 4.99 دولارات شهريًا. لكن لم يتم تأكيده بعد.