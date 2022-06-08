تطلق TikTok صورًا رمزية مخصصة لمنافسة Snapchat’s Bitmoji و Memoji من آبل

تطلق TikTok ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحويل أنفسهم إلى صور رمزية متحركة مخصصة بأسلوب Memoji من آبل و Snapchat’s Bitmoji و Meta’s Avatars.

يتم طرح هذه الميزة على مستوى العالم اليوم ويمكن الوصول إليها من كاميرا التطبيق جنبًا إلى جنب مع تأثيرات TikTok المتنوعة الأخرى.

لاستخدام الميزة على نفسك، افتح التطبيق، واقلب الكاميرا إلى وضع السيلفي، انقر فوق التأثيرات، وحدد تأثير الصورة الرمزية.

يمكنك بعد ذلك إما استخدام مظهر مُعد مسبقًا أو الضغط على “جديد” لإنشاء صورة رمزية مخصصة. يتيح لك هذا تخصيص شكل وجهك، ولون بشرتك، وتسريحة شعرك، والإكسسوارات، بما في ذلك المكياج والثقب.

يمكنك بعد ذلك تسجيل مقطع فيديو باستخدام الصورة الرمزية بعد حركاتك وتعبيرات وجهك.

تقول TikTok إنها تريد جعل الميزة شاملة قدر الإمكان وستواصل “التحسين والابتكار للتأكد من أن التجربة تمثل حقًا جميع الموجودين على TikTok.” تم تسريب أخبار الميزة لأول مرة في وقت سابق من هذا العام.

من المثير للاهتمام أن العديد من منصات الوسائط الاجتماعية قد تبنت الآن الصور الرمزية المخصصة كطريقة للناس للتواصل دون ضغوط القيام بذلك “شخصيًا”.

ولكن بينما يستخدم Snapchat و iMessage Bitmoji و Memoji للتواصل مع الأشخاص الذين تعرفهم (في الغالب)، فإن الصور الرمزية لـ TikTok لديها القدرة على استخدامها من قبل منشئي المحتوى الذين يحملون أسماء مستعارة.

هذا هو الاتجاه الذي تم إطلاقه بالفعل على يوتيوب باستخدام VTubers ويمكن بالتأكيد احتضانه على نظام أساسي مثل TikTok.

يمكن للمستخدمين حتى دمج الصور الرمزية المخصصة مع المؤثرات الصوتية الموجودة مسبقًا في TikTok لمزيد من إخفاء الهوية.