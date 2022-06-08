انستقرام تقوم بتغير فلاتر المحتوى الحساس

في العام الماضي، أضاف انستقرام طريقة للمستخدمين لتصفية بعض أنواع المحتوى “الحساس” من علامة التبويب “استكشاف”.

الآن، يقوم انستقرام بتوسيع هذا الإعداد، مما يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل هذا المحتوى في التوصيات عبر التطبيق.

لا يقدم انستقرام الكثير من الشفافية حول كيفية تعريفه للمحتوى الحساس أو حتى ما هو مهم. عندما أدخلت التحكم في المحتوى الحساس العام الماضي، صاغت الشركة المحتوى الحساس على أنه “مشاركات لا تنتهك بالضرورة قواعدنا ولكنها قد تكون مزعجة لبعض الأشخاص – مثل المنشورات التي قد تكون موحية جنسيًا أو عنيفة.”

سيتم تطبيق ضوابط المحتوى الموسعة قريبًا على البحث، والريلز، وصفحات الهاشتاج، و “الحسابات التي قد تتابعها” والمشاركات المقترحة في الخلاصة. يقول انستقرام إن التغييرات ستطرح على جميع المستخدمين في غضون الأسابيع المقبلة.

بدلاً من السماح للمستخدمين بتجاهل موضوعات محتوى معينة، فإن عناصر التحكم في انستقرام لها ثلاثة إعدادات فقط، أحدها يعرض لك قدرًا أقل من مجموعة المحتوى هذه، والإعداد القياسي وخيارًا لرؤية محتوى أكثر حساسية. لن يتمكن مستخدمو انستقرام الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من اختيار الإعداد الأخير.

في أحد منشورات مركز المساعدة لشرح عناصر التحكم في المحتوى بمزيد من التعمق، ووصف الفئة على أنها محتوى “يعيق قدرتنا على تعزيز مجتمع آمن”. لكل انستقرام ، والتي تشمل:

“المحتوى الذي قد يصور العنف، مثل القتال بين الناس. (نقوم بإزالة المحتوى العنيف بيانيا.)

المحتوى الذي قد يكون جنسيًا صريحًا أو موحيًا، مثل صور الأشخاص في ملابس شفافة. (نزيل المحتوى الذي يشتمل على عري للبالغين أو نشاط جنسي.)

المحتوى الذي يروّج لاستخدام بعض المنتجات الخاضعة للرقابة، مثل التبغ أو منتجات التدخين الإلكتروني، أو منتجات وخدمات البالغين، أو العقاقير الصيدلانية. (نقوم بإزالة المحتوى الذي يحاول بيع معظم السلع الخاضعة للتنظيم أو المتاجرة بها).

المحتوى الذي قد يروج أو يصور الإجراءات التجميلية.

المحتوى الذي قد يكون يحاول بيع منتجات أو خدمات بناءً على ادعاءات متعلقة بالصحة، مثل الترويج لمكمل غذائي لمساعدة الشخص على إنقاص الوزن “.

في الصور المصاحبة لمشاركات المدونة، يشير انستقرام إلى أن “بعض الأشخاص لا يريدون مشاهدة محتوى حول مواضيع مثل المخدرات أو الأسلحة النارية”.

كما لاحظنا عندما تم تقديم الخيار ، فإن افتقار انستقرام للشفافية بشأن كيفية تعريفه للمحتوى الحساس وقراره بعدم تقديم المزيد من عناصر التحكم في المحتوى الدقيقة للمستخدمين أمر مثير للقلق، لا سيما بالنظر إلى قراره الجمع بين الجنس والعنف معًا باعتبارهما “حساسين”.