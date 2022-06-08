اطلاق GT Neo 3T بمعالج Snapdragon 870

كشفت رايلي النقاب عن هاتفها الذكي الجديد المسمى Riley GT Neo 3T. رغم أننا شهدنا في الأشهر الماضية انتشار شائعات مختلفة حول المواصفات الفنية للجهاز، إلا أننا الآن نستطيع الإعلان وفحص مواصفاته بشكل أفضل وأكثر دقة.

التصميم والعرض

يتميز الطراز الأسود لهذا الجهاز بهيكل غير لامع، بينما يتميز الطراز الأصفر بتصميم متقلب. أبعاد هذا الجهاز 162.9 × 75.8 × 8.65 مم ووزنه 194.5 جرام.

يوجد في الجزء الأمامي من الجهاز شاشة بها فتحة لمستشعر الصور الشخصية والتي يمكن رؤيتها في الزاوية اليسرى العليا.

سترى أيضًا على الحافة اليسرى مفاتيح رفع مستوى الصوت وخفضه، بينما يمكنك رؤية مفتاح التشغيل على الجانب الأيمن. كما ترى من الصور، فإن الحافة السفلية للجهاز بها فتحة لبطاقة SIM وميكروفون ومنفذ من النوع C.

تم تجهيز GT Neo 3T بشاشة AMOLED E4 مقاس 6.62 بوصة بدقة Full HD Plus، إلى جانب دعم معدل تحديث 120 هرتز، أقصى سطوع يبلغ 1300 شمعة، وتغطية 100٪ لطيف ألوان DCI-P3.

من الناحية الأمنية، نذكر وجود مستشعر بصمة داخل الشاشة. كما أن نسبة الشاشة إلى جسم هذا الهاتف الذكي تساوي 92.6٪، مما يدل على أن معظم المساحة الموجودة أمام الجهاز تتكون من شاشة.

المواصفات الفنية

الهاتف الذكي GT Neo 3T مزود بشريحة Qualcomm Snapdragon 870. يأتي هذا الجهاز مع 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x، وما يصل إلى 5 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة و 128 جيجا بايت من التخزين الداخلي UFS 3.1.

ليس من السيئ معرفة أن هذا الجهاز يستقبل طاقته من بطارية 5000 مللي أمبير، ومعها سترى دعمًا لتقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات.

وفقًا للإعلان الرسمي لـ Riley، فإن الوقت للوصول إلى سعة شحن 80٪ سيكون 12 دقيقة فقط. كما أن هاتف Rilmi الجديد في مجال البرمجيات مزود بواجهة مستخدم Realme 3.0 والتي تعتمد على نظام Android 12.

فيما يتعلق بإدارة الحرارة، يجب القول أن هاتف Riley الجديد مزود بنظام تبريد يمكن أن يكون له تأثير كبير في تحسين أداء الجهاز.

يدعم Neo 3T الجديد بطاقات SIM المزدوجة في وقت واحد، وشبكة Wi-Fi 6، وشبكة 5G، وإصدار Bluetooth 5.1، و NFC، ومنفذ Type-C، ومحرك خطي X-axis للاهتزاز داخل اللعبة والاستيريو.

هناك أيضًا مكبرات صوت تدعم Dolby Atmos، لكنها لا تحتوي على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

الكاميرا

هذا الجهاز مزود بمستشعر سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، وهو فعال في التقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو.

ستجد في الخلف أيضًا مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر عريض بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED مزدوج.

السعر ووقت التوريد

يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت وبسعر 380 دولارًا. لا تنس أنه يمكن للمستخدمين شراء هذا الجهاز بتخفيضات كبيرة.