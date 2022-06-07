من المحتمل أن يتم تقديم iQOO 10 Pro بشحنة سريعة تبلغ 200 واط

في السنوات الأخيرة، ركزت شركة Vivo كثيرًا على زيادة سرعة شحن هواتفها الذكية. أطلقت الشركة مؤخرًا هاتفها الذكي iQOO 9 بسرعة شحن تبلغ 120 واط يمكنها زيادة بطارية الجهاز من 100 إلى 100 بالمائة في 18 دقيقة، ولكن لا يبدو أن 120 واط كافية لـ Vivo، والآن يشاع أن الإصدار يظهر أن سيتم تزويد الهاتف الذكي iQOO 10 Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 200 وات وشحن سريع لاسلكي بقوة 65 وات.

كشف أحد المدونين الصينيين البارزين على Weibo عن الأخبار المهمة المتعلقة بسرعة شحن هاتف Vivo المستقبلي. وفقًا للأخبار، سيتم تجهيز الهاتف الذكي iQOO 10 Pro بشحن سريع بقدرة 200 وات، وبجانبه محول خاص.

توضح المعلومات المنشورة أن هذا الشاحن يحمل رقم الطراز V200100L0B0-CN. ليس من السيئ معرفة أن هذا الهاتف الذكي سيدعم أيضًا تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقوة 65 واط، والتي ستكون أخبارًا جيدة لبعض المستخدمين المهتمين بعدم استخدام أجهزة الشحن السلكية.

بشكل عام ، يمكن القول أن Vivo تعتزم تقريب سرعة الشحن السلكي واللاسلكي من بعضها البعض في فترة زمنية قصيرة. كما ذكرنا سابقاً جاء الجيل السابق بشاحن سلكي 120 وات وشاحن لاسلكي 50 وات.

لم تُعرف سعة بطارية هذا الجهاز بعد، لكن من المتوقع أن يستقبل الهاتف الذكي Vivo الجديد طاقته من بطارية 4000 مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن أن تزيد من سعة البطارية من صفر إلى 100٪ في حوالي 10 إلى 12 دقيقة.

ومع ذلك ، لا تتوقع أن يتمتع الهاتف بعمر شحن مرتفع؛ في الواقع، قد تنفد سعة بطارية هذا الجهاز في يوم واحد. تتخذ العلامات التجارية للهواتف الذكية بالفعل خطوات كبيرة لزيادة سرعات الشحن، لكن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يشكل مخاطر كبيرة. يوصى بعدم استخدام الجهاز أثناء الشحن بسرعة عالية وفصل شبكة الهاتف المحمول.