قوقل تختبر تصميم صفحة علامة تبويب جديدة لمتصفح كروم على نظام الأندرويد

نادرًا ما تُدخل قوقل تغييرات كبيرة على متصفح كروم الخاص بها نظرًا لوجود قاعدة مستخدمين ضخمة. كان عملاق التكنولوجيا يجرب تصميمات مختلفة لصفحة علامة تبويب جديدة لمتصفحه على أجهزة Android.

وفقًا لتقرير، يُظهر التغيير الأخير أن متصفح كروم سيتبنى منصة دائرية تسرد مواقع الويب التي زارها المستخدم مؤخرًا.

حاليًا، تتضمن صفحة علامة التبويب الجديدة في كروم على نظام التشغيل الاندرويد – شعار الشركة والمربع متعدد الاستخدامات للبحث – إدخال عنوان URL واختصارات للمواقع التي تمت زيارتها مؤخرًا.

المواقع الأكثر زيارة لها أيقوناتها مرتبة أسفل شريط البحث في شبكة 4 × 2. ومع ذلك ، من المتوقع الآن أن يتغير هذا التصميم لمتصفح كروم على نظام الاندرويد.

كيف سيبدو التصميم الجديد؟

يذكر التقرير أن عملاق التكنولوجيا يختبر تصميمًا دائريًا جديدًا يتضمن ما يصل إلى 12 موقعًا وأيقوناتها. ومع ذلك، سيتمكن المستخدمون من رؤية أربعة أو خمسة منهم فقط في وقت واحد بدلاً من رؤية ثمانية.

يتعين على المستخدمين التمرير والنقر فوق الرموز لزيارة الصفحة بدلاً من القدرة على تحديد خيار دون التمرير (حيث إنه متاح الآن لمعظم المستخدمين).

سيساعد الحجم الأقصر لقسم رمز الموقع الأقسام الأخرى مثل اكتشاف ومتابعة / موجز RSS بشكل هامشي.

توافر هذا التصميم الجديد

المكتبة الجديدة في صفحة علامة التبويب الجديدة في كروم غير متاحة حاليًا لجميع المستخدمين. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذا التصميم الجديد يظهر على المزيد من الأجهزة التي قامت بتحديث متصفحات كروم الخاصة بها إلى إصدار كروم 102.

تغييرات أخرى على صفحة علامة تبويب جديدة في كروم

تم تقديم هذا التصميم الجديد لأول مرة في محاولة سابقة لإعادة تصميم كروم أدت إلى تحسين صفحة علامة التبويب الجديدة.

بصرف النظر عن دائرة عرض الموقع الذي تمت زيارته مؤخرًا، أضاف التصميم السابق أيضًا دائرة أخرى لـ “متابعة التصفح” والتي أظهرت علامات التبويب المفتوحة واستبدلت شبكة علامات التبويب.

ومع ذلك ، لم يتم إطلاق هذا التصميم على نطاق واسع، ولكنه كان مهمًا لكسر نموذج التنقل في كروم وساعد أيضًا في رفع صفحة علامة التبويب الجديدة فوق مبدل علامات التبويب.