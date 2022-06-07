صور مسرّبة لهاتف شاومي 12 Ultra تكشف وحدة الكاميرا التي تحمل علامة Leica التجارية

في الأسبوع الماضي، كشفت Digital Chat Station المسربة أن اللوحة الخلفية شاومي 12 Ultra ستحتوي على شعار Leica. الآن، لدينا بعض الصور المسربة لـ شاومي 12 Ultra مما يمنحنا نظرة أفضل عليه.

بالتعاون بين OnLeaks و Zoutonus، تُظهر العروض التالية التصميم المفترض للهاتف الرائد شاومي القادم. تؤكد العروض المعروضة صورة تم تسريبها سابقًا لقواطع مصفوفة كاميرا 12 Ultra المزعومة. على الرغم من وجود ثماني فتحات، يبدو أن 12 Ultra بها أربع كاميرات خلفية.

أشارت الشائعات السابقة إلى أن 12 Ultra ستحتوي على نفس الكاميرات الثلاث مثل Mi 11 Ultra، ولكن بالنظر إلى مجموعة الكاميرا الموضحة في العروض، هناك كاميرا رابعة – ربما وحدة تصوير ثانوية.

أفاد Zoutonus أن الكاميرا الرئيسية تبلغ 50 ميجابكسل بينما تستخدم كل من الناظور والكاميرات فائقة الاتساع مستشعرات بدقة 48 ميجابكسل. وفي الوقت نفسه، فإن الكاميرا الأمامية عبارة عن أداة التقاط صور سيلفي ذات فتحة في المنتصف مع مستشعر بدقة 20 ميجابكسل.

من المتوقع أن يأتي 12 Ultra بشاشة AMOLED منحنية مقاس 6.6 بوصة، ويفترض أنها تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يُقال أن دقة الشاشة تبلغ 1440 × 3200 بكسل باستخدام نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 وتتميز بدعم HDR 10+. هناك أيضًا نظام مكبر صوت مزدوج وشرائح Snapdragon 8 Gen 1.

ترددت شائعات سابقًا عن وصول هاتف شاومي 12 Ultra في شهر مايو، لكن الشهر جاء وذهب مع عدم وجود إعلان 12 Ultra. من المتوقع أن يأتي بمواد فاخرة مثل الجلد أو الزجاج أو السيراميك. لا يوجد تاريخ إصدار رسمي من شاومي حتى الآن، لكننا نتوقع أن نرى تأكيدًا قريبًا.