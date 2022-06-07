سيكون منفذ USB-C إلزاميًا لجميع الأجهزة الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يتم بيعها في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2024

اقترب هدف الشاحن المشترك للاتحاد الأوروبي خطوة واحدة بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت من قبل البرلمان الأوروبي ومفاوضي المجلس.

اعتبارًا من خريف عام 2024، سيتعين على جميع الأجهزة الإلكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس المباعة في الاتحاد الأوروبي، أن يتم شحنها مع منفذ شحن USB-C.

قائمة إضافية من اثنتي عشرة مجموعة منتجات إلكترونية بما في ذلك أجهزة القراءة الإلكترونية وأجهزة الألعاب المحمولة والكاميرات ستكون ملزمة أيضًا بمشاركة معيار الشحن العالمي عبر أقاليم الاتحاد الأوروبي.

يجب أن تمتثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة للحكم الجديد بعد 40 شهرًا من سريانه.

القانون الجديد هو جزء من هدف الاتحاد الأوروبي لجعل المنتجات الإلكترونية المباعة داخل الدول الأعضاء أكثر استدامة وتقليل النفايات الإلكترونية مع مساعدة المستهلكين على حمل شاحن واحد لجميع أجهزتهم.

لا يزال التشريع بحاجة إلى تمرير التصويت في برلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي المقرر إجراؤه في وقت لاحق من هذا العام وجميع المؤشرات تؤدي إلى تصويت ساحق لصالح معيار الشحن المشترك.

يسعى القانون الجديد أيضًا إلى مواءمة معايير الشحن السريع عبر الأجهزة ويتطلع إلى فعل الشيء نفسه لمعايير الشحن اللاسلكي في المستقبل.

وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن البرلمان الأوروبي، ينفق المستهلكون في الاتحاد الأوروبي مجتمعة 250 مليون يورو سنويًا على مشتريات الشاحن.

في الوقت نفسه، تساهم أجهزة الشحن غير المستخدمة المرفقة مع الأجهزة بما يقدر بنحو 11000 طن من النفايات الإلكترونية سنويًا.