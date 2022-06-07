تسريبات: لينوفو تعمل على هاتف ذكي آخر يركز على الألعاب

أطلقت لينوفو هاتفها الذكي Legion Y90 للألعاب في وقت سابق من هذا العام. الآن، يبدو أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف ذكي آخر يركز على الألعاب في الأشهر المقبلة.

من المرجح أن يحمل الهاتف الذكي المزعوم الاسم الرمزي Halo وقد تم رصده على موقع شهادة 3C.

لا يزال الاسم التسويقي الرسمي للهاتف لغزا. لكن قائمة 3C تكشف عن بعض الميزات والمواصفات الرئيسية للجهاز.

من المرجح أن يكون هاتف الألعاب لينوفو المزعوم مدعومًا بأحدث شرائح Qualcomm – 8+ Gen 1. من المهم أيضًا ملاحظة أن الهاتف الذكي قد حصل على شهادة 3C مما يعني أنه يمكن أن يصبح رسميًا قريبًا في الصين.

هاتف الألعاب القادم من لينوفو: المواصفات المتوقعة

يحمل الهاتف الذكي Lenovo Halo المزعوم رقم الطراز L71901 في قاعدة بيانات 3C. بصرف النظر عن ذلك، تكشف القائمة عن دعم الشحن السريع للهاتف بقدرة 68 وات.

اما من حيث المواصفات، من المتوقع أن يحتوي الهاتف الذكي على شاشة pOLED مقاس 6.67 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 300 هرتز.

من المحتمل أيضًا أن يأتي الهاتف مزودًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بسعة 16 جيجابايت وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.

فيما يتعلق بالكاميرا، يشاع أن الهاتف الذكي يحتوي على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب مستشعرات 13 ميجابكسل و 2 ميجابكسل.