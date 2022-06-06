Apple تزيح الستار عن MacBook Air الجديد كلياً، بقوة شريحة M2 الجديدة

قدمت Apple اليوم جهاز MacBook Air بتصميم جديد كلياً MacBook Air‏ وجهاز MacBook Pro مقاس 13 إنش بالتحديث الجديد،‏13 انش MacBook Pro‏ وكلاهما مدعوم بشريحة M2 الجديدة ليصل بأداء و قدرات شريحةM1 غير المسبوقة إلى أعلى المستويات. ويرتقي MacBook Air بكل ما يحبه المستخدمون في أجهزة اللابتوب الأكثر مبيعاً في العالم إلى آفاق جديدة. وبالإضافة إلى التصميم الجديد كلياً فائق النحافة وقوة الأداء الأعلى، يتميز MacBook Air أيضاً بشاشة Liquid Retina أكبر مقاس 13.6 إنش، وكاميرا 1080p FaceTime HD، ونظام صوت مكون من أربعة مكبرات، وعمر بطارية يصل لغاية 18 ساعة،1 وشحن MagSafe. والآن يتوفر بأربعة ألوان — الفضي والرمادي الفلكي وسماء الليل وضوء النجوم. M2‏ وتأتي شريحة M2 أيضاً لجهاز MacBook Pro مقاس 13 إنش، المصنّف بأدائه المذهل كثاني أفضل جهاز في العالم على مستوى المبيعات، مع ذاكرة موحدة لغاية 24GB، وتسارع تنسيق ProRes، وعمر بطارية يصل لغاية 20 ساعة،2 كل ذلك في تصميم فائق الصغر. وينضم MacBook Air وMacBook Pro مقاس 13 إنش الجديدان إلى جهاز MacBook Pro مقاس 14 إنش ومقاس 16 إنش الأكثر قوة والمزوّدين بشريحة M1 Pro وشريحة M1 Max لإكمال أقوى مجموعة مقدمة من أجهزة نوت بوك Mac على الإطلاق. سيتوفر جهازي اللابتوب الشهر المقبل.

قال غريغ جوسوياك، نائب رئيس قسم التسويق العالمي بشركة Apple: “نحن متحمسون جداً لتوفير شريحة M2 الجديدة لجهازي اللابتوب الأكثر شهرة في العالم – MacBook Air وMacBook Pro مقاس 13 إنش،” وأعدنا تصميم MacBook Air بالكامل ليتناسب مع شريحة M2، فهو الآن أنحف وأخف وأسرع وله شاشة أكبر وكاميرا أفضل وعمر بطارية يدوم طوال اليوم، ويتوفر بأربعة ألوان جميلة. لا يمكن بناء مثل هذا النوت بوك بنحافته وخفته وتصمميمه دون مراوح وهذا المزيج من الأداء والقدرات إلاّ مع شريحة Apple silicon. كما تأتي شريحة M2 لجهاز MacBook Pro مقاس 13 إنش الذي يتميز بأداء فائق، وتسارع تنسيق ProRes، وذاكرة لغاية 24GB، وعمر بطارية يصل لغاية 20 ساعة، لتجعل النوت بوك الاحترافي الأسهل حملاً أفضل بكثير.”

شريحة M2 تمنح القوة لأنظمة Apple الأكثر شهرة

تبدأ شريحة M2 الجيل الثاني من الشرائح فئة M من Apple وتوسّع نطاق ميزات شريحة M1 المذهلة، فبفضل كفاءة هذه الشريحة الرائدة في المجال في استهلاك الطاقة، وتصميم الذاكرة الموحدة، وتكنولوجياتها المخصصة، توفر هذه الشريحة الجديدة أداء أفضل وقدرات أعلى لأجهزة نوت بوك Mac الأكثر شهرة لدى Apple‏ — MacBook Air وMacBook Pro مقاس 13 إنش. وتتميز شريحة M2 بوحدة معالجة مركزية ثمانية النوى من الجيل الجديد مع تحسينات في الأداء والكفاءة، إلى جانب وحدة معالجة رسومات الغرافيك من Apple من الجيل الجديد، والمزودة الآن بما يصل إلى 10 نوى، أي نواتين أكثر مقارنة بشريحة M1. وتقدم شريحة M2 نطاق ترددي للذاكرة الموحدة بمعدل 100GB/s وتدعم ذاكرة موحدة سريعة تصل إلى 24GB، بحيث يمكنها إنجاز مهام أكبر وأكثر تعقيداً بسهولة. بتصميمها الذي يسرّع مهام الفيديو بشكل مذهل، تضيف شريحة M2 جيلاً جديداً من محرك الوسائط ومحرك فيديو ProRes قوي لترميز وفك ترميز خاصية تسريع أداء الأجهزة، لتمكين الأنظمة المزودة بشريحة M2 من تشغيل مسارات فيديو أكثر من قبل بوضوح 4K و8K.

إعادة تصميم MacBook Air الجديد كلياً خصيصاً لشريحة M2

تم تصميم MacBook Air من الألف إلى الياء خصيصاً ليناسب شريحة M2، وله تصميم جديد كلياً يتميز بنحافة فائقة من جميع الزاويا، فلا يتجاوز سُمكه 11.3 مم ووزنه 1.2 كلغ فقط، ويتميز بهيكل من قطعة واحدة مصنوع بالكامل من الألومنيوم وملمس يتسم بالصلابة والمتانة. وتندمج مكونات هذا التصميم الذي يتميز بالنحافة والخفة بمنتهى الكفاءة لينتج عن ذلك انخفاض مذهل في الحجم بنسبة 20 بالمئة. وبفضل كفاءة شريحة M2 في استهلاك الطاقة، تم دمج جميع قدرات MacBook Air في تصميم صامت من دون مراوح. وبالإضافة إلى اللون الفضي واللون الرمادي الفلكي، يتوفر MacBook Air الآن بلونين جديدين، سماء الليل وضوء النجوم.

تمت إعادة منفذ MagSafe إلى MacBook Air، ليمنح المستخدمين منفذ شحن مخصص سهل التوصيل، ليوفر الحماية لجهاز MacBook Air عندما يكون موصولاً بمصدر طاقة، إذ ينفصل سريعاً إذا تم سحب كابل الشحن عن طريق الخطأ. MacBook Air مزود أيضاً بمنفذين Thunderbolt لتوصيل مجموعة متنوعة من الاكسسوارات، ومقبس صوت مقاس 3.5 مم يدعم سماعات الرأس ذات المقاومة العالية. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز لوحة المفاتيح Magic Keyboard بصف مفاتيح وظائف كاملة الارتفاع مع مستشعر Touch ID ولوحة تحكم Force Touch واسعة ورائدة في المجال.

شاشة Liquid Retina جديدة مقاس 13.6 إنش

يأتي MacBook Air الجديد بشاشة Liquid Retina رائعة مقاس 13.6 إنش، تم توسيعها على جانبي الشاشة وفوق وحول الكاميرا لإفساح المجال لشريط القائمة، والنتيجة هي شاشة بحواف أنحف بكثير، مما يمنح المستخدمين مزيداً من البراح في مساحة الشاشة لعرض محتواهم بتفاصيل رائعة. وعند درجة السطوع 500 شمعة/المتر المربع، تكون أيضاً أكثر سطوعاً بنسبة 25 بالمئة من ذي قبل. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشاشة الجديدة الآن 1 مليار لون، لذا تبدو الصور والأفلام نابضة بالحياة بشكل مذهل.

كاميرا FaceTime HD 1080p ونظام صوت مكون من أربعة مكبرات صوت

يشمل MacBook Air كاميرا FaceTime HD 1080p جديدة مع مستشعر صور أكبر ووحدات بكسل أكثر كفاءة، لتمنحك وضوحاً وكفاءه أداء في الإضاءة الخافتة أعلى مرتين مقارنة بالجيل السابق. وعندما تجتمع هذه الإمكانيات مع قوة المعالجة لمعالج إشارة الصور المطوَّر في شريحة M2، ستُظهر المستخدمين في أبهى صورة خلال مكالمات الفيديو.

يتميز MacBook Air أيضاً بنظام صوت مكون من أربعة مكبرات صوت. فقد تم دمج مكبرات الصوت والميكروفونات بالكامل ما بين لوحة المفاتيح والشاشة لتتلائم مع هذا التصميم النحيف، كل ذلك مع تقديم تجربة صوتية أكثر جودة. وتلتقط مصفوفة من ثلاثة ميكروفونات الصوت بوضوح باستخدام تحليلات حسابية متقدمة بتكنولوجيا التكوين الشعاعي، بينما تنتج مكبرات الصوت فصلاً للستيريو وأصوات نقية.يدعم MacBook Air أيضاً ميزة الصوت المكاني الغامرة للموسيقى والأفلام بتنسيق Dolby Atmos.

أداء أفضل بكثير لجهاز MacBook Air

ترتقي شريحة M2 بأداء MacBook Air إلى أعلي مستويات.

بالنسبة للمهام المعقدة والأكثر تطلباً مثل تعديل المخططات الزمنية المعقدة في Final Cut Pro، أصبح الأداء أسرع بنسبة تقارب 40 بالمئة مقارنةً بالجيل السابق،3 وأسرع لغاية 15x للعملاء الذين لم يقوموا بالترقية إلى شرائح Apple silicon.‏4‏

أصبح استخدام الفلاتر والتأثيرات في تطبيقات مثل Adobe Photoshop أسرع من قبل بنسبة تصل ألى 20 بالمئة،5 ولغاية 5x أسرع للعملاء الذين لم يقوموا بالترقية إلى شرائح Apple silicon.‏6‏‏

وبرغم حجم الشاشة الأكبر والاداء المطور إلا أن MacBook Air يقدم عمر البطارية الرائع ذاته الذي يدوم طوال اليوم مع ما يصل إلى 18 ساعة من تشغيل الفيديو.

خيارات جديدة للشحن

يقدم MacBook Air عدة خيارات للشحن، ويشمل ذلك محول طاقة مدمج جديد كلياً بقدرة 35 واط مع منفذين USB-C، بحيث يمكن للمستخدمين شحن جهازين في الوقت ذاته. ولأول مرة، يدعم MacBook Air الشحن السريع للقفز بنسبة الشحن إلى 50 بالمئة في غضون 30 دقيقة بفضل محول طاق ة USB-C اختياري بقدرة 67 واط.‏‏7‏

جهاز 13-inch MacBook Pro مزود بشريحة M2

يحب المستخدمون الأداء الذي يقدمه MacBook Pro مقاس 13 إنش في تصميمه المصغّر، والآن مع شريحة M2، تم تزويد النوت بوك الاحترافي الأسهل حملاً لدي Apple بمزيد من القدرات بنفس شكله الرائع.

مع وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى أكثر سرعة ووحدة معالجة رسومات غرافيك مع 10 نوى، فإن العمل مع الصور بتنسيق RAW في تطبيقات مثل Affinity Photo أصبح أسرع بما يقارب 40 بالمئة مقارنة بالجيل السابق، 8 وأسرع بما يصل إلى 3.4x للمستخدمين الذين يقومون بالترقية من موديل غير مزود بشريحة Apple silicon.9

أصبح تشغيل الألعاب التي تتطلب أداء رسومات قوي مثل “Baldur’s Gate 3” أسرع بنسبة 40 بالمئة تقريباً من جهاز MacBook Pro مقاس 13 إنش السابق،10 وأسرع لغاية 3.3x للعملاء الذين يقومون بالترقية من موديل غير مزود بشريحة Apple silicon.11‏

ومع نظام التبريد النشط، صُمم MacBook Pro مقاس 13 انش للحفاظ على أدائه الاحترافي.

بفضل شريحة M2، يدعم MacBook Pro مقاس 13 إنش أيضاً ذاكرة موحدة لغاية 24GB، مع نطاق ترددي أكبر بنسبة 50 بالمئة، مما يجعل تعدد المهام والتعامل مع الملفات الكبيرة سلساً للغاية.

مع دعم ترميز وفك ترميز ProRes في محرك الوسائط لشريحة M2، يمكن للمستخدمين تشغيل ما يصل إلى 11 مساراً بوضوح 4K وما يصل إلى مسارين من فيديو ProRes بوضوح 8K،12 كما يمكنهم تحويل مشاريع الفيديو إلى ProRes بسرعة تصل تقريباً إلى 3x أعلى من السابق.13

يقدم MacBook Pro مقاس 13 إنش عمر بطارية لا يصدق، لغاية 20 ساعة من تشغيل الفيديو.

macOS Monterey

مع نظام macOS Monterey وشريحة Apple silicon، يقدم MacBook Air وMacBook Pro مقاس 13 إنش أداء أعلى وإنتاجية أفضل للمستخدمين، وتسهل أدوات الاستمرارية مثل “التحكم العام” على المستخدمين العمل بكل سلاسة عبر أجهزة Mac وiPad، بينما تتيح ميزة AirPlay في جهاز Mac للمستخدمين تشغيل أي شيء تقريباً من جهازهم iPhone أو iPad مباشرة على شاشة Retina الرائعة في جهاز Mac. ويتضمن FaceTime ميزات صوت وفيديو تشمل نمط بورتريه والصوت المكاني لتجعل المكالمات أكثر واقعية ونابضة بالحياة، وتتيح ميزة SharePlay لمستخدمي Mac مشاركة التجارب عبر FaceTime.14 وتستخدم ميزة النص الحي وميزة البحث العام المرئي التكنولوجيا الذكية لإظهار المعلومات المفيدة، ويتضمن Safari تنظيماً قوياً لعلامات التبويب من خلال مجموعات علامات التبويب، كما يسهّل تطبيق الاختصارات إمكانية التحكم الآلي في أجهزة Mac.

سيحقق نظام macOS Ventura، الذي سيتوفر هذا الخريف، أقصى استفادة من شريحة M2، إذ سيقدم ميزات جديدة تشمل منظم الواجهة، وإمكانات قوية جديدة مع كاميرا الاستمرار وميزة Handoff التي ستتوفر في FaceTime. يشمل macOS كذلك تحديثات كبيرة لمتصفح Safari، والإيميل، والرسائل، وSpotlight وغير ذلك الكثير.

أكثر صداقة للبيئة

يحدّ كل من MacBook Air الجديد وMacBook Pro مقاس 13 إنش من أثرهما على البيئة، لأنه يتم الآن استخدام عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها بنسبة 100% في الهيكل الخارجي والقطع المغناطيسية. هيكل MacBook Air مصنوع من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100% وهو أول منتج من Apple يستخدم فولاذاً معاد تدويره معتمد. ويلبي المنتجان معايير Apple العالية لكفاءة الطاقة، وهما خاليان من العديد من المواد الخطرة، كما تأتي ألياف الخشب المستخدمة في تغليفه من غابات مدارة بشكل مسؤول. أصبحت Apple اليوم بلا أثر كربوني في عملياتها حول العالم، وتخطط لخفض صافي التأثير على المناخ إلى مستوى الصفر في كل أعمالها بحلول عام 2030، ويشمل ذلك سلاسل التوريد الخاصة بعملية التصنيع وجميع دورات حياة المنتجات. وهذا يعني أن كل شريحة ابتكرتها Mac Apple بدءاً من التصميم حتى الصناعة ستكون بلا أثر كربوني بنسبة 100 بالمائة.