يضيف macOS Ventura أدوات إنتاجية قوية وميزات استمرارية جديدة تجعل تجربة Mac أفضل من أي وقت مضى

استعرضت Apple اليوم macOS Ventura، أحدث نسخة من نظام التشغيل الأكثر تطوراً في العالم للأجهزة المكتبية الذي يرتقي بتجربة Mac إلى أعلى المستويات.يوفر منظم الواجهة Stage Manager لمستخدمي Mac طريقة جديدة تماماً للاحتفاظ بتركيزهم على المهمة التي بين أيديهم بينما يتنقلون بسلاسة بين التطبيقات والنوافذ، تستخدم ميزة كاميرا الاستمرار جهاز iPhone ككاميرا ويب على جهاز Mac للقيام بأشياء لم تكن ممكنة من قبل،1 ومع ضم ميزة Handoff إلى FaceTime، يمكن للمستخدمين بدء مكالمة FaceTime على أجهزة iPhone أو iPad ونقلها بسلاسة إلى جهاز Mac. أجري تزويد تطبيقي البريد والرسائل بميزات جديدة رائعة تجعلهما أفضل من أي وقت مضى، في حين أن Safari -أسرع متصفح في العالم على Mac 2– يضع بين يدي المستخدم مستقبل التشغيل بدون كلمات مرور من خلال مفاتيح المرور. وبفضل قوة وشعبية شريحة Apple silicon، وأدوات المطورين الجديدة في Metal 3، أصبحت الألعاب على Mac أفضل من أي وقت مضى.

يتضمن macOS Ventura ميزات قوية وابتكارات جديدة تساعد في تحسين طرق استخدام Mac. تساعد الأدوات الجديدة مثل منظم الواجهة Stage Manager في جعل التركيز على المهام والتنقل بين التطبيقات والنوافذ أسهل وأسرع من أي وقت مضى، وتضيف كاميرا الاستمرار ميزات جديدة لمؤتمرات الفيديو في أي جهاز Mac، بما في ذلك Desk View، وStudio Light، وغيرها. وبفضل المزايا الجديدة المفيدة في تطبيق الرسائل وتكنولوجيا البحث الحديثة في تطبيق البريد، والتصميم المحدّث في Spotlight، يوفر Ventura العديد من المزايا ويضيف الكثير إلى الطرق التي يستخدم بها العملاء أجهزة Mac”.

طريقة جديدة للعمل بين التطبيقات والنوافذ

يعمل منظم الواجهة Stage Manager تلقائياً على تنظيم التطبيقات والنوافذ المفتوحة لكي يتمكن المستخدمون من التركيز على عملهم مع استمرار إمكانية رؤية كل شيء في لمحة واحدة. وتظهر النافذة الحالية التي يعمل عليها المستخدمون على نحو واضح في المنتصف، بينما تظهر النوافذ المفتوحة الأخرى على الجانب الأيسر لكي يتمكن المستخدمون من التنقل بسهولة ويسر بين المهام. ويستطيع المستخدمون كذلك جمع النوافذ معا عند العمل على مهام أو مشاريع محددة تتطلب تطبيقات مختلفة. يعمل منظم الواجهة Stage Manager بالتنسيق مع أدوات نوافذ macOS الأخرى -بما في ذلك Mission Control وSpaces- مما يتيح للمستخدمين الآن الوصول بسهولة إلى سطح المكتب بنقرة واحدة.

أجهزة Apple تعمل بتناغم مع ميزات الاستمرارية

تمنح كاميرا الاستمرار الآن مستخدمي Mac القدرة على استخدام أجهزتهم iPhone ككاميرا ويب، وتتيح الاستفادة من الإمكانات الجديدة التي لم يكن استخدامها على كاميرا الويب ممكناً قبل ذلك. وبفضل قوة ميزة الاستمرارية، يكن لجهاز Mac التعرف تلقائياً على الكاميرا في iPhone واستخدامها عندما تكون قريبة —من دون الحاجة إلى تنبيهها أو اختيارها— ويمكن لجهاز iPhone الاتصال بجهاز Mac لاسلكياً من أجل تحقيق مرونة أكبر. 3 وتوفر كاميرا الاستمرار ميزات إبداعية لجميع أجهزة كمبيوتر Mac بما في ذلك نمط “في الوسط” Center Stage ونمط بورتريه ونمط Studio Light الجديد — وهو تأثير يضيء وجه المستخدم على نحو جميل عند تعتيم إضاءة الخلفية. وبالإضافة إلى ذلك، تستفيد كاميرا الاستمرار من الكاميرا الواسعة للغاية على iPhone لتفعيل عرض المكتب Desk View، الذي يعرض بالتزامن وجه المستخدم وصورة علوية للمكتب في الوقت نفسه —وهي ميزة جيدة لإنشاء فيديوهات بدون مساعدة متخصص، واستعراض الرسومات عبر FaceTime، وغير ذلك الكثير.‏4‏

وتأتي الآن ميزة Handoff في FaceTime لتسمح للمستخدمين بإجراء مكالمة FaceTime على جهاز Apple ومن ثم تحويلها بكل سلاسة إلى جهاز Apple آخر قريب. قد يكون لدى المستخدمين مكالمة على iPhone أو iPad، وينقلونها إلى جهازهم Mac بمجرد نقرة، كما يستطيعون بدء مكالمة على Mac ونقلها إلى iPhone أو iPad عندما يريدون مواصلة تلك المكالمة أثناء التنقل.

تحديثات قوية لتطبيقات وميزات macOS الرئيسية

يوفر Safari تجربة التصفح الأسرع والأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة على جهاز Mac، إلى جانب ميزات الخصوصية الرائدة. في macOS Ventura، يقدم Safari طريقة جديدة فعالة للمستخدمين للتصفح معاً: باستخدام مجموعات علامات التبويب Tab Groups المشتركة، يمكن للأصدقاء والعائلة والزملاء مشاركة مواقعهم المفضلة في Safari ومعرفة علامات التبويب التي يشاهدها الآخرون مباشرة. ويستطيع المستخدمون إنشاء قائمة بالإشارات المرجعية على صفحة بداية مشتركة، وكذلك بدء محادثة في تطبيق الرسائل أو مكالمة FaceTime من Safari مباشرة، وهي وسيلة رائعة لتخطيط رحلة أو البحث في مشروع.

في أكبر تطوير لعمليات البحث منذ سنين، يستخدم تطبيق البريد أحدث التقنيات لتقديم نتائج أكثر صلة بالبحث وأكثر دقة واكتمالاً، حيث يستطيع المستخدمون الآن إيجاد ما يبحثون عنه بمجرد النقر على “بحث”، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني الحديثة وجهات الاتصال والصور وغيرها، كل ذلك قبل أن يبدأوا في الكتابة. يمكن للمستخدمين أيضًا جدولة رسائل البريد الإلكتروني بل وحتى إلغاء تسليمها بعد الضغط على إرسال،5ويكتشف البريد الآن بذكاء ما إذا كانت عناصر مثل مرفق أو مستلم نسخة غير موجودين في رسالاتهم. وفي تطبيق البريد، يستطيع المستخدمون ضبط التذكيرات للرجوع إلى رسالة في وقت وتاريخ محددين، كما يمكنهم استلام اقتراحات تلقائية لمتابعة رسالة بريد إلكتروني إن لم يأتي رد عليها.

والآن، يشتمل تطبيق الرسائل في Mac على إمكانية تعديل رسالة أرسلت مؤخراً أو التراجع عن إرسالها أو حفظها كرسالة غير مقروءة، أو حتى استرداد الرسائل التي حُذفت عن طريق الخطأ. 6 تجعل ميزات التعاون الجديدة العمل مع الآخرين سريعاً وسلساً.والآن، عندما يشارك أحد المستخدمين ملفاً في تطبيق الرسائل باستخدام صفحة المشاركة أو السحب والإفلات، يمكنه الاختيار من بين مشاركة نسخة أو التعاون، وعند اختيار التعاون، سيضاف جميع الأشخاص الموجودين في سلسلة الرسائل تلقائياً، وعندما يقوم شخص ما بتحرير المستند المشترك ، تظهر تحديثات النشاط في الجزء العلوي من السلسلة. يمكن للمستخدمين أيضًا الانضمام إلى جلسات SharePlay من أجهزة Mac الخاصة بهم في الرسائل مباشرة، حتى يتمكنوا من الدردشة والمشاركة في التجارب المتزامنة.

تشمل ميزة Spotlight تصميماً محدثاً يسهّل التصفح، وميزات جديدة تقدم تجربة أكثر اتساقاً عبر أجهزة Apple، وميزة المعاينة السريعة للاطلاع على الملفات بسرعة، حيث يستطيع المستخدمون الآن إيجاد الصور في مكتبة الصور عبر النظام وعلى الويب. ويمكنهم حتى البحث عن صورهم حسب الموقع أو الأشخاص أو المشاهد أو العناصر، ويتيح لهم النص الحي Live Text البحث عن طريق النص داخل الصور. ولتحقيق مستوى إنتاجية أعلي، يستطيع المستخدمون الآن اتخاذ بعض الإجراءات من Spotlight، مثل تشغيل المؤقت أو إنشاء مستند جديد أو تشغيل اختصار. وتحتوي Spotlight الآن على نتائج جيدة للفنانين والأفلام والممثلين والبرامج التلفزيونية وكذلك الأعمال والرياضة.

باستخدام مكتبة الصور المشتركة على iCloud، يمكن للمستخدمين الآن إنشاء مكتبة صور منفصلة ومشاركتها مع ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة، حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع بجميع صور العائلة. يمكن للمستخدمين اختيار مشاركة جميع صورهم الموجودة من مكتباتهم الشخصية، أو مشاركتها بناءً على تاريخ البدء أو الأشخاص الموجودين في الصور. للمساعدة في تحديث مكتبتهم المشتركة باستمرار، سيتلقى المستخدمون اقتراحات ذكية لمشاركة لحظات الصور ذات الصلة التي تتضمن مشاركين في مكتبة الصور وأي أشخاص آخرين يختارونهم. يمكن لكل مستخدم في مكتبة الصور المشتركة إضافة الصور ومقاطع الفيديو المشتركة أو حذفها أو تعديلها أو إضافتها للمفضلة، والتي ستظهر في ذكريات كل مستخدم والصور المميزة بحيث يمكن للجميع استعادة المزيد من لحظات العائلة الكاملة.

تصفح آكثر أماناً على Safari‏

أصبح التصفح في Safari آكثر أماناً بفضل مفاتيح المرور، الجيل الجديد من بيانات تسجيل الدخول والتي تعد أكثر أماناً وسهولة في الاستخدام، صممت لتحل محل كلمات المرور. ومفاتيح المرور هي مفاتيح رقمية فريدة تظل على الجهاز ولا تخزن أبداً على سيرفر ويب، ومن ثم لا يستطيع المخترقون تسريبها أو خداع المستخدمين لمشاركتها. تسهّل مفاتيح المرور تسجيل الدخول بأمان تام وذلك باستخدام Touch ID أو Face ID للتحقق البيومتري، وسلسلة مفاتيح iCloud للمزامنة عبر Mac وiPhone وiPad وApple TV مع تشفير كامل بين الطرفين. سيعملون أيضًا عبر التطبيقات والويب، ويمكن للمستخدمين حتى تسجيل الدخول إلى مواقع الويب أو التطبيقات على أجهزة غير تابعة لشركة Apple باستخدام أجهزة iPhone الخاصة بهم.

تجارب ألعاب غامرة

تمكّن قوة شريحة Apple Silicon جميع أجهزة Mac الجديدة من تشغيل الألعاب المميزة بكل سهولة، بما في ذلك الأسماء المرتقبة مثل GRID Legends التي تقدمها إلكترونيك آرتس وResident Evil Village لشركة كابكوم. ونظرًا لأن شريحة Apple silicon تعمل أيضاً على تشغيل iPad، يمكن لمطوري الألعاب توفير الألعاب الرائدة من فئة AAA لعدد أكبر من المستخدمين، مثل No Man’s Sky من Hello Games، والتي ستتوفر على كل من Mac وiPad في وقت لاحق من هذا العام.

Metal 3 هي النسخة الأحدث من البرنامج التي تدعم تجربة الألعاب عبر منصات Apple، وتوفر ميزات جديدة ترتقي بتجربة الألعاب على Mac إلى مستويات أعلى، وتطلق العنان للاستفادة من شريحة Apple silicon للأعوام المقبلة. ويمكّن MetalFX Upscaling المطورين من تقديم مشاهد معقدة بسرعة باستخدام إطارات تتطلب قوة أداء أقل ثم تطبيق التوسع في درجة الوضوح ومانع التشويش المؤقت، ويؤدي ذلك إلى أداء أسرع يوفر للاعبين تجربة أكثر استجابة ورسومات غرافيك مدهشة. كما يستطيع مطورو الألعاب الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات جديدة سريعة لتحميل الموارد تقلل من وقت الانتظار من خلال توفير مسار مباشر من التخزين إلى وحدة معالجة رسومات الغرافيك حتى تتمكن الألعاب من الوصول بسهولة إلى القوام والتركيب عالي الجودة اللازمين لإنشاء عوالم واسعة للحصول على طريقة لعب واقعية وغامرة.

المزيد من التجارب الرائعة مع macOS Ventura‏

يستخدم النص الحي Live Text ذكاء الجهاز للتعرف على النص في الصور عبر النظام، ويضيف الآن دعماً لإطارات الفيديو المتوقفة مؤقتًا، بالإضافة إلى النص الياباني والكوري. ويستطيع المستخدمون الآن سحب عنصر من الصورة وإفلاته في تطبيق آخر. وتوسع ميزة البحث العام المرئي قدراتها على التعرف لتشمل الآن الحيوانات والطيور والحشرات والتماثيل والمزيد من المعالم.

تطبيقا الطقس ولساعة بجميع ميزاتهما التي يعرفها المستخدمون على iPhone ويحبونها قد تم تطويرهما لجهاز Mac.

تشمل أدوات تسهيلات الاستخدام الجديدة التعليقات المصاحبة المباشرة لكل المحتوى السمعي، وType to Speak أثناء المكالمات، وText Checker لدعم التدقيق اللغوي لمستخدمي ميزة VoiceOver، وغير ذلك الكثير. ‏‏7‏

إعدادات النظام هي الاسم الجديد لتفضيلات النظام وتأتي بتصميم جديد وبسيط يسهل التنقل فيه وسيعتاد عليه مستخدمو iPhone وiPad على الفور.