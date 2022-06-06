يتهم إيلون ماسك تويتر بحجب المعلومات ويهدد بإنهاء الصفقة

حقق استحواذ إيلون ماسك على تويتر عثرة أخرى في السرعة – الصفقة معلقة بينما يحاول ماسك وفريقه تقدير نسبة الحسابات المزيفة (الروبوتات)، ولكن للقيام بذلك يحتاجون إلى الوصول إلى بيانات إضافية من الشركة. البيانات التي رفضت تويتر على ما يبدو تقديمها.

الآن ماسك يهدد بالانسحاب من الصفقة. في رسالة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، حيث كتب المحاميه، مايك رينجلر، “هذا انتهاك مادي واضح لالتزامات تويتر بموجب اتفاقية الاندماج ويحتفظ السيد إيلون ماسك بجميع الحقوق الناتجة عن ذلك، بما في ذلك حقه في عدم إتمام الصفقة وحقه في إنهاء اتفاقية الاندماج “.

نقطة الخلاف هي أن الإيداعات الرسمية لتويتر تدعي أن أقل من 5٪ من الحسابات مزيفة، ولكن وفقًا للرسالة: ” أوضح ماسك أنه لا يعتقد أن منهجيات الاختبار المتراخية للشركة كافية لذلك يجب عليه إجراء تحليله الخاص. البيانات التي طلبها ضرورية للقيام بذلك “.

وفقًا للرسالة ، “في هذه المرحلة ، يعتقد السيد ماسك أن تويتر يرفض بشفافية الامتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية الاندماج”. يمكنك قراءتها بالكامل على موقع SEC إذا كنت مهتمًا بذلك.

تعتمد منهجية تويتر ونتائج الاختبار على البيانات الداخلية المتوفرة فقط لتويتر نفسه. بدون هذه البيانات ، من المستحيل إجراء تقدير دقيق للنسبة المئوية لحسابات الروبوت.