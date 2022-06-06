نظام watchOS 9 يقدم طرقاً جديدة لتبقى على اتصال وتواصل وتحافظ على نشاطك وصحتك

استعرضت Apple اليوم نظام watchOS 9‏، الذي يقدم ميزات جديدة وتجارب محسّنة لنظام التشغيل القابل للارتداء الرائد في العالم. والآن، سيحصل مستخدمو Apple Watch على واجهات ساعة أكثر ليختاروا من بينها، وإضافات أغنى توفر مزيداً من المعلومات والفرص للتخصيص. ويوجد في تطبيق التمرين المُحدث مقاييس، ومشاهدات، وتجارب تدريب متقدمة، استُلهمت من رياضيين من ذوي الأداء العالي لتساعد المستخدمين على الارتقاء بتمارينهم لمستوى جديد. ويوفر نظام watchOS 9 ميزة مراحل النوم لتطبيق النوم وميزة جديدة وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء (FDA) وهي سجل تاريخ الرجفان الأذيني، والتي بدورها تقدم معلومات أكثر تفصيلاً عن حالة المستخدم. يسهل تطبيق الأدوية الجديد على المستخدمين إدارة أدويتهم، وفهمها، وتتبع أوقات تناولها بسهولة وهدوء.

وفي هذا الصدد قال جيف وليامز، مدير عام العمليات في Apple: “يحب المستخدمون حول العالم ساعة Apple Watch لأنها تساعدهم على البقاء على اتصال وتواصل مع أحبائهم، والبقاء أكثر نشاطاً خلال اليوم، والاهتمام بصحتهم بشكل أفضل. هذا الخريف، سيرتقي نظام watchOS 9 بتجربة ساعة Apple Watch من خلال معلومات تستند إلى أسس علمية في مجالات مثل اللياقة، والنوم، وصحة القلب، وفي الوقت نفسه تقدم للمستخدمين طرقاً أكثر ابتكاراً لإضفاء الطابع الشخصي على ساعاتهم Apple Watch”.

واجهات ساعة لكل ذوق

تجربة ساعة Apple Watch تبدأ مع واجهات الساعة، والتي تقدم للمستخدمين الفرصة للتعبير عن أسلوبهم الخاص مع توصيلهم بالمعلومات الهامة في لمحة من خلال الإضافات. ويقدم نظام watchOS 9 أربعة واجهات جديدة: واجهة التقويم ”القمري“، التي تصور العلاقة بين التقويم الميلادي والتقويم القمري المستخدم في العديد من الثقافات مثل الصينية، والإسلامية، والعبرية؛ وواجهة وقت اللعب، وهي قطعة فنية ديناميكية وفريدة لساعة Apple Watch ابتكرت بالتعاون مع الفنانة جوي فولتن؛ وواجهة Metropolitan، وهي واجهة ساعة مدفوعة بالطراز حيث يتغير الطراز عند تدوير التاج الرقمي Digital Crown؛ وواجهة Astronomy، وهي واجهة أصلية أعيد تصميمها، وتضم خريطة نجوم جديدة وبينات الغيوم الحالية.

يقدم نظام watchOS 9 إضافات معززة ومحدّثة لبعض واجهات الساعات الأكثر كلاسيكية، مثل واجهة Utility، وواجهة Simple، وواجهة Activity Analog، بالإضافة إلى تعديل ألوان الخلفيات لواجهة Modular، وواجهة “مدمجة تركيبية”، وواجهة “كبيرة جداً” لمزيد من التخصيص. وتعرض واجهة بورتريه الجديدة تأثير عمق على مزيد من الصور، وتشمل القطط والكلاب والمناظر الطبيعية، بينما أضيفت النصوص الصينية كخيارات لواجهات “كاليفورنيا” و”أسلوب الطباعة”. تتيح ميزة التركيز الآن للمستخدمين اختيار واجهة لساعة Apple Watch للتظهر تلقائياً عند بدء تشغيل ميزة تركيز معينة على iPhone، مثل واجهة الصور من خلال نمط تركيز الوقت الشخصي، للمساعدة على بقاء المستخدمين في قمة انتباههم.

تحديثات تطبيق التمرين

تم تحديث تطبيق التمرين، أحد أشهر التطبيقات في Apple Watch، وبفضل هذا التحديث ستتوفر قياسات أغنى للأداء بالإضافة إلى خبرات تمارين جديدة لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهدافهم في اللياقة.والآن تستخدم الشاشة المألوفة خلال الجلسات التاج الرقمي Digital Crown للتناوب بين عروض التمارين سهلة القراءة، ليتمكن المستخدمون من رؤية المقاييس المهمة لأساليب التمارين المختلفة. يمكن استخدام مناطق معدل نبض القلب، والتي يمكن إنشاؤها يدوياً أو حسابها تلقائياً باستخدام بيانات الصحة المخصصة، لمراقبة كثافة التمرين. يمثل تمرين المراحل جزءاً مهماً من أي خطة تمرين، وفي نظام watchOS 9 يقدم تطبيق التمرين تمارين مخصصة يمكن استخدامها لابتكار تمرين منظم يشمل مراحل من العمل والراحة. يمكن إضافة تنبيهات جديدة تشمل السرعة، والطاقة، ومعدل نبض القلب، ومعدل الخطوات لتوجيه المستخدم خلال التمرين.

بالنسبة لرياضيي الألعاب الثلاثية، فالآن يدعم تطبيق التمرين نوع تمرين متعدد الرياضات والذي يمكنه التبديل تلقائياً بين سلسلة رياضات تضم تمارين السباحة، وركوب الدراجة، والركض، وتعمل مستشعرات الحركة على التعرف على أنماط الحركة. وعند اكتمال كل تمرين، تقدم صفحة ملخص التمرين المعاد تصميمها في تطبيق اللياقة، تفاصيل إضافية مع مخططات تفاعلية لتحليل أكثر دقة.

انطلق ركضاً

ساعة Apple Watch هي بالفعل أداة قوية للعدائين، ونظام watchOS 9 يضيف مزيد من البيانات والمزايا للمساعدة في معرفة مدى كفاءة ركض المستخدمين. ويمكن إضافة قياسات أنماط الركض، مثل طول الخطوة ومدة ملامسة الأرض والتذبذب العمودي، إلى القياسات في عرض التمارين. تظهر هذه المقاييس في ملخص تطبيق اللياقة وفي تطبيق صحتي، حيث يمكن للمستخدمين رؤية الاتجاهات مع مرور الوقت والتعلم من الأنماط.

يستطيع المستخدمون اختيار مضاهاة أفضل أو أحدث نتيجة أحرزوها على المسارات التي يستخدمونها كثيراً، وتلقي تنبيهات خلال التمرين حول تقدم أو تأخر سرعتهم، وأيضاً عند خروجهم عن المسار. وعلاوة على ذلك تسمح تجربة محدد السرعة الجديدة للمستخدمين باختيار المسافة والهدف للوقت الذي يرغبون فيه الانتهاء من تمرين ركض، وتحسب السرعة المطلوبة لتحقيق الهدف.وأثناء التمرين، يمكنهم اتباع تنبيهات السرعة والقياسات المقدمة.

تحسينات السباحة

أضيفت ميزة اكتشاف لوح السباحة كنوع جديد من الحركة في تمارين “السباحة في المسبح”، باستخدام دمج المستشعر في Apple Watch ليكتشف تلقائياً الوقت الذي يسبح فيه المستخدمون باستخدام لوح السباحة وتصنيف الحركة في ملخص التمرين بجانب المسافة المقطوعة. والآن يمكن للسباحين تتبع كفاءة سباحتهم من خلال النتيجة على مقياس SWOLF، ويحسب مقياس SWOLF عدد ضربات السباحة والوقت بالثواني المستغرقة لسباحة مسافة معينة في المسبح. يمكن للمستخدمين مشاهدة معدل النتيجة على مقياس SWOLF لكل مجموعة في ملخص التمرين.

حقق استفادة أكبر من تمارين +Fitness‏

خدمة +Fitness من Apple هي خدمة اللياقة والصحة الأولى المصممة خصيصاً لساعة Apple Watch لتناسب الجميع. وتدمج بذكاء قياسات التمارين في الوقت الفعلي من ساعة Apple Watch مباشرةً على الشاشة باستخدام أجهزة iPhone، أو iPad، أوApple TV، لتحفيز المستخدمين من جميع المستويات من البداية حتى النهاية. ومع نظام watchOS 9، تعرض تمارين خدمة +Fitness الآن إرشادات على الشاشة بالإضافة إلى تمارين المدربين لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من التمارين، ويشمل ذلك: كثافة تمارين المراحل المكثفة، وركوب الدراجات، والتجديف، وجهاز المشي؛ وعدد الضربات في الدقيقة للتجديف؛ عدد اللفات في الدقيقة لركوب الدراجات؛ والانحدار للمشاة والعدائين في تمارين جهاز المشي.

والآن، أصبح بإمكان المشتركين في خدمة +Fitness الذين لا يملكون Apple TV استخدام ميزة AirPlay لبث التمارين وجلسات التأمل مع عرض القياسات على شاشات التلفزيون وأجهزة الجهات الخارجية المتوافقة، مما يتيح لهم ممارسة التمرين في أي مكان وأي وقت.

معلومات النوم

تُمكن تجربة تطبيق النوم في ساعة Apple Watch المستخدمين بالفعل من ابتكار جداول للاسترخاء وأوقات النوم، وأيضاً تتبع نومهم للمساعدة في تحقيق أهدافهم. ويقدم تتبع النوم في نظام watchOS 9 معلومات أكثر مع طرح ميزة مراحل النوم. يمكن لساعة Apple Watch اكتشاف حركة العين السريعة، أو ما إذا كان المستخدم في مرحلة النوم الأساسي أو النوم العميق باستخدام إشارات مقياس التسارع ومستشعر نبض القلب. سيشاهد المستخدمون بيانات مرحلة النوم على ساعة Apple Watch في تطبيق النوم ويمكنهم رؤية المزيد من المعلومات المفصلة مثل وقت النوم، بجانب مقاييس إضافية مثل نبضات القلب ومعدل التنفس، مع مخططات مقارنة النوم في تطبيق صحتي في iPhone.

تمت تجربة نماذج التعلم الآلي والتحقق منها وفقاً للمعيار الذهبي الاكلينيكي، تخطيط النوم، مع واحدة من أكبر المجموعات السكانية وأكثرها تنوعاً التي تمت دراستها على الإطلاق لجهاز قابل للارتداء. وحيث أنّ علم النوم مازال يجري استكشافه، سيكون بمقدورالمستخدمين المساعدة في اكتشافات محتملة عبرالمساهمة ببيانات مرحلة نومهم في دراسة Apple لصحة القلب والحركة من خلال تطبيق البحث Research.

سجل تاريخ الرجفان الأذيني غير مسبوق

حالياً يمكن لتطبيق تخطيط القلب وإشعار اضطراب النَّظْم على ساعة Apple Watch تحديد العلامات المحتملة للرجفان الأذيني. يمكن أن يكون الرجفان الأذيني، إذا ترك دون علاج، أحد الأسباب الرئيسية لحدوث سكتة.

تشير الأبحاث إلى أن طول المدة التي يعاني منها الشخص من الرجفان الأذيني من الممكن أن تؤثر على الأعراض لديه، وجودة حياته بشكل عام، ومخاطر المضاعفات. في السابق، لم تكن هناك طريقة سهلة لتتبع وتيرة الرجفان الأذيني خلال فترة زمنية طويلة أو التحكم في عوامل أسلوب الحياة التي من الممكن أن تؤثر على حالة الشخص. ووفقاً لجمعية القلب الأمريكية، من الممكن أن تؤدي معالجة عوامل أسلوب الحياة القابلة للتعديل إلى تقليل الفترة التي يستمر فيها الرجفان الأذيني.‏‏‏1‏‏

بفضل نظام watchOS 9، يمكن للأشخاص الذين تم تشخيصهم بالرجفان الأذيني تشغيل ميزة سجل تاريخ الرجفان الأذيني التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء (FDA‏)‏2 والوصول لمعلومات مهمة، بما في ذلك تقدير الوتيرة التي يُظهِر فيها إيقاع دقات القلب علامات للرجفان الأذيني، ومعلومات أكثر تفصيلاً عن حالة المستخدم. كما يتلقى المستخدمون إشعارات أسبوعية لفهم الوتيرة ورؤية تاريخ تفصيلي في تطبيق صحتي، ويشمل ذلك عوامل أسلوب الحياة التي من شأنها أن تؤثر على الرجفان الأذيني مثل النوم، واستهلاك الكحول، والتمرين.

يمكن للمستخدمين تنزيل نسخة PDF بتاريخ مُفصل عن الرجفان الأذيني وعوامل أسلوب الحياة، والتي يمكن مشاركتها بكل سهولة مع الأطباء ومقدمي الرعاية لإجراء محادثات أكثر استنارة.

الأدوية

تساعد تجربة الأدوية الجديدة في Apple Watch وiPhone المستخدمين على إدارة وتتبع الأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية، مما يتيح لهم إنشاء قائمة بالأدوية، وإعداد جداول وتذكيرات، والإطلاع على معلومات عن أدويتهم في تطبيق صحتي. ويُسهل تطبيق الأدوية في ساعة Apple Watch تتبع أوقات تناول الأدوية، والفيتامينات، والمكملات بسهولة وسرية في أي وقت وأي مكان.

يمكن إنشاء جداول مخصصة لكل دواء، سواء يجب تناولها عدة مرات في اليوم، أو مرة في الاسبوع، أو عند الحاجة، ويستطيع المستخدمون إعداد تنبيهات لمساعدتهم على التتبع. في الولايات المتحدة، يمكن للمستخدمين تلقي تنبيه إذا كانت هناك تداخلات حرجة محتملة مع الأدوية التي سبق أن أدخلوها في تطبيق صحتي.3‏

الخصوصية

تعتبر الخصوصية أمراً أساسياً في تصميم وتطوير جميع ميزات Apple. وعندما يكون جهاز iPhone مقفلاً برمز دخول أو Touch ID أو Face ID تُشفر كل بيانات صحتك ولياقتك في تطبيق صحتي باستثناء الهوية الطبية. وتُشفّر أيضاً النسخة الاحتياطية على iCloud من أي بيانات من تطبيق صحتي أثناء نقلها أو حفظها على سيرفراتنا.

‏تحديثات إضافية في watchOS9‏‏