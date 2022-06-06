من المحتمل الإعلان عن The Nothing Phone (1) هذا الأسبوع

قبل أسبوع ، قام حساب تويتر الخاص بـ Nothing ، الشركة الجديدة لـ Carl Pei ، بتلخيص التفاصيل التي أكدتها رسميًا لأول هاتف لها. انتهى بالقول إن الإعلان “قريب جدًا”. قبل ساعات قليلة ، أتبع ذلك بتغريدة بسيطة: “هذا الأسبوع”.

ليس من الواضح أي يوم حتى الآن – ليس اليوم (لانشغال العالم الان بمؤتمر أبل للمطورين السنوي)، ولكن يجب أن نحصل على تأكيد قريبًا بما فيه الكفاية.

كشفت الشركة بالفعل عن شركائها في إطلاق Nothing Phone (1): O2 في المملكة المتحدة، و Deutsche Telekom في ألمانيا، و Flipkart في الهند.

لاحظ أنه حتى لو تم الكشف عن الهاتف هذا الأسبوع، فإن المعلومات المسربة تشير إلى أن المبيعات ستبدأ الشهر المقبل، 21 يوليو، على وجه التحديد. يشاع أن السعر سيكون حوالي 500 يورو (535 دولارًا).

رسميًا، سيكون للهاتف (1) هيكل مصنوع من الألمنيوم المعاد تدويره، وظهر شفاف، وشحن لاسلكي، وشرائح Snapdragon غير مسماة.

بشكل غير رسمي، قال مصدر مطلع أن الهاتف سيحتوي على شاشة OLED مقاس 6.55 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل وستكون شاشة مسطحة.

يجب أن يحتوي على معدل تحديث مرتفع، لكن الرقم الدقيق ليس واضحًا تمامًا. لاحظ أن التسريب السابق ادعى وجود قطر قطري يبلغ 6.43 بوصة، لذلك قد تكون المعلومات غير الرسمية غير دقيقة على أقل تقدير.