كشفت ابل عن iOS 16 في WWDC 2022 – إليك الجديد

وصل اليوم الذي تكشف فيه آبل عن أحدث ميزات البرامج التي ستعمل على نشر منتجات الأجهزة المختلفة في العام المقبل. يعد iPhone هو أهم جهاز تصنعه آبل، مما يجعل اعلان IOS الأكثر توقعًا في المعرض. مع وضع ذلك في الاعتبار، يجلب WWDC 2022 نظام iOS 16، أحدث نظام تشغيل iPhone من آبل والذي سيوفر الكثير من الميزات الجديدة وتحديثات التطبيقات.

iOS 16: شاشة قفل وعناصر واجهة مستخدم جديدة

أعادت آبل تصميم تجربة قفل الشاشة في نظام التشغيل iOS 16، حيث طورت خلفيات تحتوي على خلفيات تشبه عناصر واجهة المستخدم. يجب أن يدعم نظام التشغيل أيضًا وضع التشغيل الدائم في المستقبل، ولكن هذا هو نوع ميزة iOS المفسدة التي لن تفصح عنها آبل في WWDC.

قال كريج فيديريجي: “في نظام التشغيل iOS 16 ، نقدم أكبر تحديث على الإطلاق لشاشة القفل”.

سيشبه تخصيص شاشة القفل إلى حد كبير إعداد المضاعفات على Apple Watch. سيتيح لك iOS 16 تغيير كل شيء عن شاشة القفل ، بما في ذلك الألوان والخطوط.

يأتي وضع التركيز أيضًا على شاشة القفل، وستكون قادرًا على مزج ومطابقة تركيزك مع خلفية شاشة القفل والأدوات.

سيحصل المطورون أيضًا على حق الوصول إلى WidgetKit، والذي سيسمح لهم بإنشاء عناصر واجهة مستخدم لشاشة القفل لتطبيقاتهم.

تعد الإشعارات جزءًا من تجربة شاشة القفل، ويعمل نظام iOS 16 على تحسين طريقة عمل الإشعارات.

سيتم عرض الإشعارات من أسفل الشاشة بمجرد حصولك عليها، مما يسهل التفاعل معها عند استخدام الهاتف بيد واحدة. أيضًا، يعني موقع الإشعارات أنها لن تتداخل مع الأدوات التي تظهر على الشاشة.

iOS 16: الجديد في تطبيق الرسائل

قامت آبل أيضًا بتحديث العديد من تطبيقات iOS 16 ، بما في ذلك الرسائل. قالت الشائعات أن آبل ستضيف ميزات صوتية إلى iMessage. وأن خدمة الدردشة الشعبية ستحصل على المزيد من ميزات التواصل الاجتماعي.

ما أعلنته شركة آبل مختلف. قدم Federighi ثلاث ميزات مفيدة لنظام iOS 16 للرسائل. ستتمكن من تعديل الرسائل التي ترسلها عبر زر تعديل جديد. الأهم من ذلك ، يمكنك التراجع عن الإرسال لإلغاء إرسال رسالة على الفور.

أخيرًا ، يمكنك تمييز الرسائل على أنها غير مقروءة ، والتي يمكن أن تكون ميزة مفيدة جدًا في أجهزة آبل.

يحصل الإملاء أيضًا على تحديث في نظام التشغيل iOS 16. نحن نتطلع إلى تجربة جديدة، وفقًا لشركة آبل، والتي ستتيح لك التنقل بسلاسة بين الحركة واللمس.

وبالمثل ، تحصل Live Text على تحديث كبير في iOS 16، مما يسمح لك بتحديد النص والتفاعل معه من مقاطع الفيديو. هذا يعني أنك لن تضطر إلى التقاط لقطات شاشة لمقاطع لاستخدام النص المباشر على iPhone و iPad.

iOS 16: الجديد في Wallet

يوفر iOS 16 ميزات جديدة لتطبيق Wallet، مثل دعم تحديد المستخدمين للتطبيقات التي تحتاجها.

Apple Pay Later هي ميزة جديدة في iOS 16 تتيح لك تقسيم تكلفة شراء Apple Pay على أربع دفعات متساوية. لا داعي للقلق بشأن الفائدة أو الرسوم المتأخرة.

علاوة على ذلك، يتيح تتبع طلب الدفع من آبل للتجار تسليم الإيصالات وتتبع الطلبات إلى Wallet. هذه إحدى ميزات iOS 16 التي ستكون مفيدة بالتأكيد.

iOS 16: ما الجديد في خرائط آبل

كما هو الحال مع إصدارات iPhone OS الأخرى، يوفر iOS 16 ميزات جديدة لخرائط آبل. يأتي عرض الخريطة الجديد إلى 11 دولة إضافية في وقت لاحق من هذا العام. علاوة على ذلك، سيغطي العرض ثلاثي الأبعاد العديد من المدن الجديدة، بما في ذلك لاس فيغاس وشيكاغو وميامي.

ميزة أخرى رائعة في خرائط آبل في iOS 16 هي دعم التخطيط لما يصل إلى 15 مسارًا مسبقًا. يمكنك تخطيط المسار على جهاز Mac الخاص بك ثم إرساله إلى iPhone. سيتيح لك Siri إضافة نقاط توقف بسهولة.

سيوفر iOS 16 أيضًا ميزات جديدة لتطبيق آبل TV. ستحصل على النتائج والجداول الزمنية والترتيب مباشرة على شاشة القفل، عبر أدوات الأنشطة المباشرة الجديدة.

ستحصل اخبار آبل أيضًا على تحديث متعلق بالرياضة: قسم My Sports. هذا هو المكان الذي ستجد فيه أخبارًا عن فرقك المفضلة عبر مصادر الأخبار التي تدعم بوابة أخبار آبل.

iOS 16: ما الجديد في المشاركة العائلية

إذا كنت تستخدم ميزة المشاركة العائلية، فيجب أن تعلم أن نظام التشغيل iOS 16 يوفر ميزات جديدة تمامًا لهذه الميزة. يأتي التحكم الأبوي في المشاركة، ويمكنك إعداد جهاز جديد للأطفال بلمسة واحدة فقط.

يمكن للوالدين الموافقة على طلبات وقت الشاشة للأنشطة المختلفة مباشرة من الرسائل. وهناك ميزة قائمة تحقق جديدة للعائلة تتيح لك تخصيص إعدادات الرقابة الأبوية.

iOS 16: الجديد في تطبيق الصور

كشفت آبل النقاب عن ميزة جديدة متعلقة بالصور في WWDC 2022 تسمى مكتبة الصور المشتركة iCloud. إنه مرتبط بالمشاركة العائلية، مما يسمح لمجموعات تصل إلى ستة أشخاص بالمشاركة في مشاركة الصور عبر iCloud.

ستدعم الميزة مرشحات التحميل الذكية، وسيحصل تطبيق الكاميرا على مفتاح جديد يتيح لك إرسال الصور مباشرة إلى المكتبة المشتركة.

ربما تكون أكثر ميزة مشاركة الصور إثارة هي الميزة التي يجب أن تعمل تلقائيًا. عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين في المكتبة المشتركة، يمكن مشاركة الصور تلقائيًا.

iOS 16: الجديد في الخصوصية

لن يكون WWDC حدثًا لشركة Apple بدون ميزات الخصوصية الجديدة المضمنة في البرنامج. وسيطلق iOS 16 قائمة جديدة للتحقق من الأمان في تطبيق الإعدادات.

iOS 16: الجديد في الصفحة الرئيسية

مثل عمالقة التكنولوجيا الآخرين ، تبنت Apple Matter ، وهو بروتوكول قياسي للأجهزة المنزلية الذكية. بهذه الطريقة ، ستعمل هذه الأدوات مع أي هاتف ذكي ، بغض النظر عن نظام التشغيل.

بصرف النظر عن دعم Matter ، سيقدم iOS 16 تطبيقًا جديدًا للمنزل يتميز بواجهة جديدة تمامًا من شأنها أن تسهل إدارة منزلك الذكي. ستحصل على أقسام للغرف والمفضلة والمناخ والأضواء والأمان والفئات الأخرى.

سيحصل تطبيق Home الجديد أيضًا على عناصر واجهة مستخدم جديدة لجهاز iPhone.

iOS 16: الجديد في CarPlay

بعد المنزل ، السيارة هي المكان التالي حيث تريد دمج iPhone الخاص بك مع التجربة الشاملة. ويحتوي iOS 16 على ميزات جديدة لـ CarPlay أيضًا.

سيتيح التطبيق الجديد للمستخدمين تقديم المحتوى إلى جميع شاشات السيارة ، مع إعلان أبل عن تكامل عميق مع أجهزة السيارة. سيتمكن التطبيق من الوصول إلى ميزات السيارة الأخرى ، بما في ذلك AC ، وهو أمر سيقدره المستخدمون بالتأكيد.

سيتمكن المستخدمون أيضًا من تخصيص CarPlay ليلائم تفضيلاتهم. سيعمل التطبيق على أي نوع من شاشات السيارات ، بغض النظر عن الحجم أو الشكل.

ولكن سيتعين على مستخدمي iPhone الانتظار حتى أواخر العام المقبل للسيارات الجديدة التي تتميز بهذا الإصدار من CarPlay.

iOS 16: الجديد في Health

قامت أبل أيضًا بتحديث تطبيق Health في iOS 16 ، مضيفة طرقًا جديدة لتتبع المعلمات الصحية وجلسات اللياقة البدنية. ستعمل المستجدات في تطبيق Health جنبًا إلى جنب مع المستجدات في watchOS 9 ، والتي تم الكشف عنها أيضًا في WWDC 2022. بعد كل شيء ، الصحة هي التركيز الأساسي لـ Apple Watch.

سيتيح لك تطبيق Health على iPhone تتبع أدويتك وإدارتها ، تمامًا كما يُشاع. ستتمكن من استخدام كاميرا iPhone لالتقاط صورة لملصق الدواء للتعرف عليه. يمكن للتطبيق أيضًا إرسال تنبيهات للتفاعلات السيئة مع الأدوية كلما أضفت المزيد إلى التطبيق.

أخيرًا ، سيذكرك تطبيق Health بالبيانات الصحية التي تشاركها من وقت لآخر. وسيخبرك مع من تشاركه.

علاوة على ذلك ، يحصل iPhone على تطبيق لياقة خاص به يتيح لك تتبع أنشطة اللياقة البدنية باستخدام iPhone. لن تكون دقيقة مثل Apple Watch.