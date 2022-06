قد تطلق أبل جهاز MacBook Air جديدًا اليوم في WWDC 2022

حدث WWDC السنوي لشركة أبل مخصص لإعلانات البرامج، حيث يكشف صانع iPhone عن أنظمة تشغيل الجيل التالي لمنتجات الأجهزة المختلفة. لكن أبل تعلن أيضًا عن أجهزة جديدة في المعرض، وقد يقدم WWDC 2022 مثل هذه المنتجات.

أولئك الذين يتوقعون أن تعرض أبل نظارات الواقع المعزز من الجيل الأول في هذا الحدث يجب أن يعلموا أن معظم الشائعات تقول إن الأمر لن يكون كذلك.

لكن التقارير نفسها تشير إلى أن تحديث MacBook Air 2022 قادم في WWDC، مع تسريب في اللحظة الأخيرة يشير إلى ألوان الكمبيوتر المحمول.

في العام الماضي، قدمت أبل للعملاء ترقية كبيرة لجهاز MacBook Pro. جلب التحديث 2021 إصدارات أكثر قوة من نظام M1 System-on-Chip (SoC) الذي أصدرته أبل في أواخر عام 2020. والأهم من ذلك، أن جهاز MacBook Pro 2021 يتميز بإعادة تصميم هائلة.

يحتوي جهاز 2021 MacBook Pro على شاشات أكبر تتميز عن شاشة MacBook. علاوة على ذلك، فهي تأتي مع منافذ إضافية وشحن MagSafe.

أخيرًا، تعود لوحة المفاتيح إلى عامل الشكل التقليدي، مع إلغاء Touch Bar تدريجياً. تمامًا، أقرت آبل بالانتقادات التي تلقاها الجيل السابق من تصميم MacBook Pro وأصلحت العديد من المشكلات التي أبرزها العملاء.

ومع ذلك، ظل جهاز MacBook Air على حاله في عام 2021. ولم يتلق الكمبيوتر المحمول الأكثر تكلفة من آبل نفس التغيير الرئيسي في التصميم.

في الوقت نفسه، ظهرت شائعات تقول إن آبل تعمل على تصميم MacBook Air جديد لمطابقة تحديث Pro.

واحدة من أكثر الادعاءات إثارة تتعلق بخيارات الألوان التي خططت آبل لإصدارها من الجيل التالي من MacBook Air. قالت الشائعات أن Air الجديدة ستحتوي على لوحة ألوان أكثر ثراءً من Pro، تحاكي جهاز iMac 2021.

يجب أن يتميز جهاز 2022 MacBook Air بتصميم مسطح وجسم أكثر إحكاما مقارنة بجهاز MacBook Pro الجديد. تشير بعض التقارير إلى أن الكمبيوتر المحمول سيحصل أيضًا على معالجة من الدرجة الأولى، مثل 2021 Pro. ومع ذلك، سيكون لجهاز MacBook Air الجديد إطار عرض أبيض بدلاً من اللون الأسود الذي استخدمته آبل في إصدار Pro العام الماضي.

يجب أن يدعم MacBook Air الجديد أيضًا شحن MagSafe، لكنه لن يحصل على جميع المنافذ التي يمتلكها Pro الجديد، يجب أن يكون طراز 2022 Air أرق من طراز Pro.

ومن المثير أيضًا أن هناك ادعاءات مفادها أن جهاز MacBook Air سيكون أول جهاز Mac 2022 يهز العلامة التجارية الجديدة M2 SoC.

أشارت التصورات المستندة إلى هذه الشائعات إلى أن تحديث 2022 MacBook Air سيوفر العديد من الألوان المثيرة التي تتناسب مع نهج iMac.

ومع ذلك ، قال مارك جورمان، المتسرب ذو العلاقات الجيدة، في تسريب في WWDC 2022 في اللحظة الأخيرة، لن يكون هذا هو الحال.

The new MacBook Air has been planned to launch at WWDC. I think the only way it doesn’t is if the China factory shutdowns created such a supply and release date gap that it wouldn’t make sense to announce it on Monday. https://t.co/Swb1xJ1wNS

— Mark Gurman (@markgurman) June 4, 2022