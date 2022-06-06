شاهد الكلمة الرئيسية لـ WWDC 2022 من أبل مباشرةً هنا

يمثل اليوم بداية مؤتمر المطورين العالمي السنوي لشركة أبل (WWDC 2022) ، وهذه المرة سيحضره المطورون شخصيًا ، لأول مرة منذ عامين. تماشياً مع التقاليد ، يبدأ كل شيء بكلمة رئيسية ، من المقرر إجراؤها اليوم.

لخصنا توقعاتنا لهذا الحدث ، والتي من المفترض أن يخبرونا بالمزيد عن تحديثات البرامج والخدمات الجديدة القادمة. نأمل أيضًا أن نسمع المزيد عن سماعات الرأس AR / VR المشاع ، ولكن قد تُترك لحدث آخر.

سنتابع الحدث ونغطي الاخبار فور وصولها ، لذا ابقَ معنا لمعرفة المزيد.