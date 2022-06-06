سوني: إنتاج PS5 سيرتفع بشكل كبير هذا العام

أعلنت شركة سوني هذا الأسبوع أنها باعت أكثر من 20 مليون وحدة تحكم PlayStation 5 في جميع أنحاء العالم. هذا إنجاز كبير، لا سيما بالنظر إلى مقدار المتاعب التي واجهتها الشركة لمواكبة الطلب. قد يبدأ هذا التغيير أخيرًا في الأشهر المقبلة. تخطط سوني لتنفيذ “زيادة كبيرة في إنتاج PS5” في النصف الثاني من عام 2022.

زيادة إنتاج PS5 في النصف الثاني من عام 2022

شاركت فيرونيكا روجرز، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في سوني، البيان التالي مع GamesIndustry.biz:

يسعدنا أن نشارك أن سوني باعت أكثر من 20 مليون وحدة تحكم PlayStation 5 على مستوى العالم. منذ إطلاق PS5، عمل فرقنا بلا كلل لتقديم وحدة تحكم ألعاب من الجيل التالي حقًا فازت بالعالم كله ونريد أن نأخذ هذا الوقت لشكر المعجبين على دعمهم. إن شغفك بعلامة PlayStation التجارية هو ما يدفعنا وما يلهمنا لابتكار تقنية جديدة، وهندسة مستقبل الألعاب، ومواصلة إنشاء أفضل مكان للعب.

كل هذا جيد وجيد، ولكن ماذا عن الملايين من المستهلكين الذين لم يحصلوا بعد على PS5؟ وهنا يأتي دور التركيز على الإنتاج.

وأضافت: “بالنسبة إلى المعجبين الذين لم يضعوا أيديهم بعد على وحدة تحكم، يرجى العلم أننا نخطط لزيادة كبيرة في إنتاج PS5 هذا العام ونعمل بلا نهاية للتأكد من توفر PlayStation 5 لكل من يريد واحدة “.

هذه ليست المرة الأولى التي تلتزم فيها سوني بهذا الوعد. خلال إحاطة للمستثمرين الشهر الماضي، صرح الرئيس التنفيذي لشركة سوني ، جيم رايان: “نحن نخطط لزيادة كبيرة في إنتاج وحدات التحكم، لنقلنا إلى مستويات الإنتاج التي لم نحققها من قبل”.