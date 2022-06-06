تم الإعلان عن التاريخ الدقيق لإصدار Poco C40



منذ بداية عام 2022 ، تمكنت Poco من إطلاق العديد من الهواتف الذكية ، بما في ذلك Poco X4 Pro 5G و Poco F4 GT و Poco M4 5G.

على الرغم من أن الأجهزة الثلاثة تقدم مواصفات مقبولة مقارنة بالسعر، إلا أنه لا يمكن اعتبارها ميسورة التكلفة لمن يبحثون عن سوق هواتف منخفضة الجودة. بعد ستة أشهر من عام 2022، تم تحديد تاريخ الإطلاق المتوقع لجهاز Poco الجديد POCO C40 أخيرًا.

الموعد الرسمي لإصدار Poco C40

على حساب تويتر الرسمي للشركة، أعلنت Poco أنها ستكشف رسميًا عن C40 وتطلقها عبر الإنترنت في 16 يونيو. في هذا الإعلان، كشفت Poco أن هاتف C40 يتمتع بتصميم حصري من صنع الشركة.

أيضًا، يجب اعتبار أحد ألوان هذا الجهاز أصفر، والذي يجذب المستخدمين بشكل كبير. عند الفحص الدقيق، يبدو أن التصميم مشابه جدًا لتصميم Redmi 10C، الذي تم تقديمه للأسواق العالمية في وقت سابق من هذا العام.

إنه مشابه أيضًا لمعايير Redmi 10 المقدمة في الهند. نأمل أن لا يكون التصميم الجديد الحصري لـ Poco مجرد خيار لون جديد للجهاز.

تم إصدار معلومات جديدة حول المواصفات الفنية الأخرى لـ Poco C40 الجديدة، والتي يمكن رؤيتها في الإعلانات التشويقية المتاحة.

يستقبل هذا الجهاز طاقته من بطارية 6000 مللي أمبير، وهي واحدة من أقوى البطاريات في هواتف Poco الذكية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز هذا الهاتف الذكي بشاشة بحجم 6.71 بوصة وتصميمه ذو النوتش واضح للعيان.

ميزة أخرى مهمة لهذا الجهاز هي وجود مستشعر بصمات الأصابع على ظهره. مع بقاء أسبوعين على إصدار الجهاز.