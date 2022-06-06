اطلاق Giant Power Saving Pro 1.5HP من شاومي بسرعة 30 ثانية

تبذل شاومي قصارى جهدها لدخول أسواق مختلفة ، وإلى جانب النجاحات التي تحققت في عالم الهواتف المحمولة، تحاول أن تكون قادرة على اتخاذ خطوات مهمة وجيدة في جميع المنتجات القائمة على التكنولوجيا لإنشاء منازل ذكية.

طرحت شاومي مؤخرًا أحدث أجهزة تكييف الهواء والتبريد السريع في الصين. في الواقع، يدعم Giant Power Saving Pro 1.5HP التبريد والتدفئة بسرعة فائقة على نطاق واسع من درجات الحرارة.

يتوفر مكيف الهواء عالي الكفاءة هذا حاليًا في الصين مقابل 375 دولارًا ويمكن أن يكون فرصة استثنائية للمستخدمين والمتحمسين.

يوفر Giant Power Saving Pro 1.5HP درجة حرارة عالية تصل إلى 5.3 والتي يمكن أن تكون مفيدة في درجات حرارة عالية جدًا.

Giant Power Saving Pro 1.5HP من شاومي بسرعة 30 ثانية

سيتم التبريد والتدفئة باستخدام مكيف الهواء الجديد من شاومي في 30 و 60 ثانية على التوالي. يتم دعم درجات الحرارة بين ناقص 32 وإيجابية 60 درجة مئوية وهذا أمر رائع.

عادة لا تستطيع مكيفات الهواء دعم درجات حرارة غريبة جدًا في النطاق السلبي أو الإيجابي، لكن مكيفات الهواء شاومي دخلت السوق لتغيير الوضع مثل سوق الهواتف الذكية والحصول على مكانة جيدة.

ليس من السيئ معرفة أن مكيف الهواء شاومي ثنائي الغرض مناسب للغرف التي تبلغ مساحتها 20 مترًا مربعًا وسوف يغطيتها بسهولة.

ليس من السيئ ايضا معرفة أنه مقارنة بالموديلات السابقة يمكن أن يوفر المزيد من استهلاك الطاقة وهذه ميزة كبيرة.

يحتوي Giant Power Saving Pro 1.5HP على تقنية تنبؤ ذاتية الضبط مناسبة للتبريد والتدفئة.

يتمتع الضاغط بالقدرة على البدء بسرعات عالية ويمكنه تغيير الوضع لصالح الأشخاص في البيئة بأسرع وقت.

تعتبر عملية نقل الحرارة ممتازة وتتحد مع مروحة عرضية لتوفير التبريد والتدفئة السريع. يمكن أن يزيد حجم الهواء المتداول في النظام حتى 680 مترًا مكعبًا في الساعة.

يمكن دمج Giant Power Saving Pro 1.5HP مع Mijia Moisturizer لتوفير تجربة مثيرة ومثيرة في المنزل أو في العمل. يدعم هذا المنتج أيضًا أدوات التحكم بالصوت Xiao AI.