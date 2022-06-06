إطلاق شاشة سامسونج M8 الذكية في الهند

في وقت سابق من هذا العام ، خلال CES 2022 ، كشفت سامسونج النقاب عن شاشتها الذكية M8. هذه الشاشة الذكية متاحة حاليًا للشراء في كوريا الجنوبية ويمكن شراؤها مسبقًا في مناطق أخرى. يمكن للمستخدمين الآن حجز جهاز M8 Smart Monitor في الهند.

شاشة سامسونج M8 الذكية في الهند

كما اتضح، يمكن للمستخدمين حجز هذه الشاشة الذكية مقابل 38 دولارًا فقط في الهند للحجز، ويمكنهم أيضًا الحصول على Galaxy Buds 2 ولوحة مفاتيح لاسلكية مجانًا.

على الرغم من أن السعر الدقيق لهذا المنتج في الهند لم يتم تحديده بعد، ولكن بالنظر إلى السعر العالمي، يمكن للمرء أن يتوقع سعرًا قدره 729 دولارًا.

مواصفات ومميزات شاشة سامسونج M8 الذكية

وفقًا للمعلومات المنشورة، يمكن القول أن شاشة سامسونج M8 الذكية مزودة بشاشة 32 بوصة بدقة 4K Ultra HD مع معدل تحديث 60 هرتز، بالإضافة إلى أنها تدعم ألوان sRGB بنسبة 99٪، وسطوع أقصى 400 شمعة / المتر المربع، و HDR10 + و 1.07 مليار لون.

ليس من السيئ معرفة أن هذه الشاشة الذكية أضيق بكثير من سابقتها بسماكة 11.4 ملم.

يمكن أن تعمل هذه الشاشة كجهاز تلفزيون ذكي؛ في الواقع، هذا المنتج مُجهز بنظام تشغيل Tizen ولديه جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء.

يمكن أن يعمل أيضًا كمركز Smartthings Hub لأنه متوافق تمامًا مع نظام سامسونج IoT البيئي.

تحتوي شاشة سامسونج الذكية على كاميرا SlimFit المغناطيسية التي يمكن توصيلها بسهولة بالشاشة ويمكنها أيضًا التحرك بزاوية كاملة.

تأتي هذه الشاشة مع دعم Google Dou وميزة WorkSpace. وسيدعم أيضًا تطبيقات مثل Microsoft 365.

فيما يتعلق بالاتصال، سترى أيضًا منفذ HDMI ومنفذين من النوع C يوفران إمكانية الشحن العكسي بقدرة 65 وات.

تحتوي الشاشة الذكية أيضًا على مكبرين بقوة 5 واط مع إعدادات 2.2 قناة ستمنح المستخدمين تجربة أقرب مع الصوت المحيطي.

تزن هذه الشاشة 9.4 كجم وهي متوفرة باللون الأبيض والوردي والأزرق والأخضر.