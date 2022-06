إدراج Pixel 6a في متجر فيسبوك قبل المبيعات الرسمية

لقد رأينا بالفعل مقطع فيديو مفتوحًا لما يبدو أنه Pixel 6a من قوقل، والآن نحصل على المزيد من الصور للجهاز بفضل قائمة متجر فيسبوك (تمت إزالتها الآن).

سيبدأ بيع أحدث هواتف السلسلة A من قوقل اعتبارًا من 28 يوليو ، ويعطينا الشخص الذي حصل على الجهاز مسبقًا أفضل نظرة على تصميمه حتى الآن.

هذا الجهاز يأتي بلون الفحم ويمكننا رؤية شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة بفتحة ثقب مركزية لكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

يتماشى المظهر العام للهاتف مع Pixel 6. يبقى أن نرى ما إذا كنا سنحصل على مزيد من الإطلالات المتعمقة و / أو مراجعة Pixel 6a قبل بدء الشحنات الرسمية.

Well, can't offer you a Pixel 7 Prototype, but how about a retail Pixel 6a, selling on Facebook Marketplace?

(looks like the same guy who put the Video on TikTok, btw)https://t.co/U7xAIYDJb2 https://t.co/rGmW32hQm1 pic.twitter.com/CNEj3XotnD

— Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) June 4, 2022