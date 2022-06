ينطلق مؤتمر WWDC 2022 بجولات في مركز مطوري آبل الجديد

ينطلق مؤتمر WWDC 2022 رسميًا غدًا ، لكن المطورين الذين تمت دعوتهم إلى الحدث سيحصلون على السبق حيث تقدم Apple جولات في مركز المطورين الجديد كليًا ، والذي يقع في حرم Apple Park. قدمت الصور المنشورة على تويتر أول نظرة لنا داخل مركز المطورين ، والذي يتميز بغرف مختلفة سميت باسم إصدارات macOS ومسرح Big Sur وأكثر من ذلك بكثير.

بينما يبدأ مؤتمر WWDC 2022 رسميًا غدًا ، يمكن للمطورين الموجودين بالفعل في كوبرتينو حضور حدث Open House الخاص في مركز المطورين. شارك المطور Paul Hudson عددًا كبيرًا من الصور من داخل Developer Center على تويتر ، ويبدو أنه مثير للإعجاب كما تتوقع أن يكون أي مبنى في حرم Apple Park.

كما ترى في الصور التي نشرها Hudson ، يتميز Developer Center بغرف مختلفة تم تسميتها جميعًا باسم إصدارات macOS ، بما في ذلك Panther و Tiger و Leopard و El Capitan. داخل هذه الغرف ، سيجد المطورون مجموعة واسعة من التقنيات بالإضافة إلى اللوحات البيضاء وأجهزة التلفزيون والمزيد للاجتماعات والجلسات.

أحد أبرز معالم مركز المطورين الجديد هو Big Sur Theatre ، والذي يبدو أنه نسخة مصغرة من Steve Jobs Theatre – ولكنه مثير للإعجاب بنفس القدر. هناك مسرح كبير بشاشة ضخمة ومقاعد فخمة للمطورين وغير ذلك.

For folks coming to today’s Developer Center open house at #WWDC22, coffee and donuts from Caffè Macs 😋 pic.twitter.com/n9QJGMG3YN

— Paul Hudson (@twostraws) June 5, 2022