من هم سكان إلينوي الذين يمكنهم تقديم مطالبة بالتعويض عن تسوية دعوى خصوصية بيانات قوقل البالغة قيمتها 100 مليون دولار؟

إذا كنت تعيش في إلينوي بين عامي 2015 و 2022 وظهرت في صورة على صور قوقل ، فقد تمنحك قوقل شيكًا قريبًا.

وافق عملاق البحث مؤخرًا على دفع 100 مليون دولار في اتفاقية تسوية بشأن دعوى قضائية جماعية في إلينوي بسبب مخاوف بشأن خصوصية البيانات من مستخدمي تطبيق صور قوقل ، وفقًا لـ Gizmodo.

تم رفع الدعوى الجماعية في وقت ما من عام 2019 ، وفقًا لوثيقة المحكمة المقدمة

تفاصيل الدعوى القضائية ضد قوقل مقابل إلينوي

وفقًا للمدعين في الدعوى الجماعية ، انتهكت قوقل قانون خصوصية المعلومات الحيوية للولاية ، وأن الشركة تعمل بنشاط على جمع وتخزين واستخدام القياسات الحيوية لملايين الأفراد في إلينوي دون إبلاغهم. وأضافوا أيضًا أن هذه القياسات الحيوية ، التي تتضمن مسحًا لوجه الأشخاص الذين تم رفع دعوى قضائية ضدهم ، يتم تحميلها على صور قوقل.

ينص قانون خصوصية المعلومات الحيوية في إلينوي على أن أي شركة خاصة تجمع القياسات الحيوية يجب أن يكون لديها سياسة مكتوبة متاحة للجمهور تنص على مدة الاحتفاظ بالبيانات وكيف سيتم انهائها في نهاية عمرها الافتراضي.

ينص القانون أيضًا على أنه لا يجوز لأي كيان خاص جمع أو الاستيلاء أو الشراء أو الاستلام من خلال التجارة أو الحصول على معرّف القياسات الحيوية أو معلومات القياسات الحيوية الخاصة بشخص أو عميل ما لم يُبلغ الشخص كتابيًا أو يوافق على الجمع.

وفقًا لـ NBC Chicago ، لم ترد قوقل على طلبها للتعليق. وبدلاً من ذلك ، صرحت قوقل بأنها لم تعترف بأي مخالفات كجزء من اتفاقية التسوية ونفت الادعاءات الواردة في الدعوى.

كيفية الحصول على جزء من أموال تسوية قوقل

أسفرت الدعوى الجماعية عن اتفاق تسوية بقيمة 100 مليون دولار ، يمكن لسكان إلينوي تقديم مطالبة بالتعويض عنها. ومع ذلك ، يمكن للمقيم في إلينوي فقط تقديم مطالبة بمبلغ 100 مليون دولار من قوقل إذا ظهر في صورة على صور قوقل بين 1 مايو 2015 و 25 أبريل 2022.

سيعتمد العائد النهائي لكل شخص على عدد المطالبات المقدمة. ومع ذلك ، إذا ظهر كل شخص لديه وجهه على تطبيق صور قوقل ، فقد قدم مطالبة ، فمن المرجح أن يتلقى كل شخص ما بين 200 و 400 دولار من أموال التسوية التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار من قوقل. هذا المبلغ المدفوع هو المبلغ بعد خصم رسوم المحكمة والتكاليف والنفقات.

يمكن للأشخاص المؤهلين تلقي تعويضاتهم في غضون 90 يومًا بعد جلسة الموافقة النهائية ، والتي من المقرر عقدها في 29 سبتمبر في الساعة 10:30 صباحًا. ومع ذلك ، يحذر المحامون من أنه لا يزال بإمكان قوقل تقديم التماس لاستئناف ، مما قد يؤخر دفع التعويضات.