لن يتم اطلاق MacBook Air بألوان تشبه iMac في Apple WWDC

يقال إن MacBook Air المزود بخيارات ألوان قوس قزح تشبه iMac مفقود في حدث Apple WWDC المعبأ.

أصدرت شركة آبل بشكل مفاجئ تشكيلة ملونة من iMac مقاس 24 بوصة في عام 2021 ، ويتطلع معجبوها الآن إلى نفس المعاملة لعروض Mac الأخرى مثل MacBook Air.

من المقرر أن تقدم شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها جهاز MacBook Air 2022 القادم خلال مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) ، وفقًا لخبر من Apple Insider.

على هذا النحو ، يشعر المعجبون المتحمسون بالفضول بشأن ما تقدمه آبل هذه المرة. هل سيكون هناك المزيد من خيارات الألوان؟ هل هو الظهور الأول لشريحة M2 الجديدة كليًا؟

The much-reported idea of the new MacBook Air coming in a range of “several colors” is probably exaggerated. Right now it comes in space gray, silver and gold. I wouldn’t expect more than those colors (though the new gold will be more champagne like) plus my favorite iMac color. pic.twitter.com/vYl56FOikg

— Mark Gurman (@markgurman) June 3, 2022