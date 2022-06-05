لن يتم اطلاق MacBook Air بألوان تشبه iMac في Apple WWDC

يقال إن MacBook Air المزود بخيارات ألوان قوس قزح تشبه iMac مفقود في حدث Apple WWDC المعبأ.

أصدرت شركة آبل بشكل مفاجئ تشكيلة ملونة من iMac مقاس 24 بوصة في عام 2021 ، ويتطلع معجبوها الآن إلى نفس المعاملة لعروض Mac الأخرى مثل MacBook Air.

من المقرر أن تقدم شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها جهاز MacBook Air 2022 القادم خلال مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) ، وفقًا لخبر من Apple Insider.

على هذا النحو ، يشعر المعجبون المتحمسون بالفضول بشأن ما تقدمه آبل هذه المرة. هل سيكون هناك المزيد من خيارات الألوان؟ هل هو الظهور الأول لشريحة M2 الجديدة كليًا؟

The much-reported idea of the new MacBook Air coming in a range of “several colors” is probably exaggerated. Right now it comes in space gray, silver and gold. I wouldn’t expect more than those colors (though the new gold will be more champagne like) plus my favorite iMac color. pic.twitter.com/vYl56FOikg — Mark Gurman (@markgurman) June 3, 2022

MacBook Air بألوان تشبه iMac

تدعي بعض التقارير أن جهاز 2022 MacBook Air الجديد كليًا يقدم خيارات ملونة جديدة مثل ما فعلته أبل مع iMac.

حاليًا ، يأتي أحدث إصدار من MacBook Air بألوان آبل القياسية ، الفضي الكلاسيكي ، بالإضافة إلى خيارات مثل اللون الرمادي الداكن واللون الفاخر “الذهبي”. كانت هذه الأشكال هي الخيارات المتاحة لأجهزة آبل ، بما في ذلك أجهزة iPhone و iPad ، لبعض الوقت الآن.

من ناحية أخرى ، يأتي جهاز iMac الأحدث مع مجموعة من الألوان النابضة بالحياة ، مثل الأزرق والأرجواني والبرتقالي والأصفر والأخضر والوردي ، وبالطبع الفضة. على عكس MacBook Pro و MacBook Air ، فإنه يترك خيارات مثل الذهب والرمادي الفلكي.

تباهت شركة آبل بشدة باختيار ألوان قوس قزح لجهاز iMac مقاس 24 بوصة في إعلاناتها وخلال ظهورها لأول مرة في 20 أبريل 2021.

تدعي التقارير هذه الأيام أن جهاز MacBook Air يحصل على هذه الخيارات النابضة بالحياة أيضًا.

MacBook Air 2022: خيارات ألوان جديدة

ومع ذلك ، يعتقد الصحفي في بلومبرج مارك جورمان نفسه أن شركة آبل تتمسك بخيارات الألوان الحالية ، بالإضافة إلى خيار واحد جديد ، على جهاز MacBook Air الجديد.

يقترح جورمان كذلك أن التقارير التي تدعي أن شركة آبل تقدم خيارات ألوان قوس قزح جديدة لجهاز MacBook Air الخاص بها “ربما تكون مبالغ فيها”.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن MacRumors ، يعتقد جورمان أن جهاز MacBook الجديد يأتي مع الأشكال التي رأيناها سابقًا ، مثل الذهب والفضاء الرمادي والفضي.

لكنه يقول إن جهاز MacBook Air سيظهر لأول مرة هذا العام بلون iMac المفضل ، الأزرق.

لذلك ، يبدو أن شركة آبل تلتزم إلى حد كبير باللون النموذجي لجهاز MacBook Air الخاص بها بدلاً من إضافة خيارات نابضة بالحياة. لكن يقال إن عملاق التكنولوجيا يقدم خيارًا جديدًا للون الأزرق.