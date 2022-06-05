تم إصدار مواصفات وعروض Moto G Go

أطلقت موتورولا للتو مجموعة من الهواتف ذات الأسعار المعقولة في السوق العالمية ، ويبدو الآن أنها تستعد لتقديم هاتف ذكي آخر منخفض التكلفة. كشف أحد المشهورين على تويتر النقاب عن جهاز جديد يسمى Moto G Go.

كما اتضح ، كشف المصمم عن بعض تصميم الهاتف الذكي الجديد إلى جانب بعض المواصفات الرئيسية ، لذلك سنراجع مواصفاته دون أي مقدمة.

وفقًا للتصميم الذي تم الكشف عنه ، فإن الهاتف الذكي بهيكل منحني مع وحدة كاميرا خاصة تستوعب مستشعرين وبجانبها نرى فلاش LED.

هذا الجهاز مزود بمستشعر بصمات الأصابع في الخلف والذي يوجد داخل رمز M. يوجد زر التحكم في الصوت وزر الطاقة على الجانب الأيمن من الهاتف الذكي وعلى الجانب الأيسر من حامل بطاقة SIM.

يوجد في الجزء السفلي من الجهاز ميكروفون وشبكة مكبر صوت ومنفذ من النوع C ، بينما يوجد مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم في الجزء العلوي من الجهاز.

يحتوي الجهاز على مستشعر كاميرا مزدوجة في الخلف ، والذي يشتمل على مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل.

يوجد في الجزء الأمامي من الجهاز مستشعر 5 ميجابكسل يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات فيديو.

بالإضافة إلى ما سبق ، يحتوي Moto G Go على فتحة بطاقة SIM هجينة تدعم بطاقة microSD. لا تتوفر ميزات أخرى للجهاز بعد ، ولكن ليس من المستبعد أن يتم تجهيزه بمجموعة شرائح UniSOC الأساسية مع 2 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ليس من السيئ معرفة أن هذا الهاتف الرخيص في مجال البرمجيات مزود بنظام تشغيل Android Go والذي يُعرف بأصغر نظام تشغيل Android. المواصفات الفنية المذكورة هي تخمينية ، لذا من الأفضل انتظار نشر المزيد من المعلومات.