من المحتمل أن يحتوي Moto G62 5G على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة

بالأمس ، رأينا اسم Motorola Moto G62 5G الجديد على الموقع الإلكتروني لمتجر أوروبي ، والذي كشف عن مواصفات وسعر المنتج. حاليًا ، تم نشر عدة عروض لهذا الجهاز ، والتي توضح تصميم الجهاز من زوايا مختلفة.

تُظهر العروض الموضحة أن هاتف Moto G62 5G يتمتع بتصميم منحني في الخلف مع وحدة كاميرا عمودية وفلاش LED. يوجد كل من مفتاحي الطاقة ومستوى الصوت على اليمين ، بينما يحتوي الجزء السفلي من الجهاز على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ من النوع C ومكبر صوت. توجد هوامش ضيقة وكبيرة في مقدمة الجهاز. سترى أيضًا فتحة في وسط الشاشة حيث يوجد مستشعر الصور الشخصية.

مواصفات وسعر Moto G62 5G

وفقًا للمعلومات التي تم إصدارها في الماضي ، فإن هذا الهاتف الذكي مزود بشاشة Full HD Plus مقاس 6.52 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. من المحتمل أن تكون لوحة هذا الجهاز شاشة قديمة. وفقًا للمعلومات المنشورة ، من المحتمل أن يتلقى هذا الهاتف الذكي قوته من معالج Qualcomm Snapdragon 480 Plus الرئيسي ، وسنرى دعمه لشبكة 5G. ليس من السيئ معرفة أن هذا الجهاز مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجا بايت وبجانبه سترى مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجا بايت ، والتي يمكن زيادتها حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة ذاكرة microSD.

كما اتضح ، قامت Motorola بتضمين بطارية 5000mAh لهذا الجهاز ، ولكن لا تتوفر معلومات إضافية حول تقنية الشحن السريع حتى الآن. هذا الهاتف الذكي مزود بنظام تشغيل Android 12 ، وبجانبه سترى إعداد مكبر صوت ستريو مع Dolby Atmos. فيما يتعلق بالتصوير ، يجب القول أن هذا الجهاز مزود بكاميرا ثلاثية في الخلف ، والتي تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ، وبجانبه سنرى مستشعران عريضان بدقة 8 ميجابكسل و 2 -megapixel ماكرو أو مستشعر عمق. سيتوفر Moto G62 5G بلونين مختلفين ، الأزرق والرمادي.