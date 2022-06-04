سيتم تقديم Moto G42 بشريحة Snapdragon 680

تعمل Motorola على جهاز 4G جديد بسعر معقول يسمى Moto G42. تمت مشاهدة هذا الهاتف الذكي بالفعل على موقع GeekBench وشهادة FCC. تم إصدار تقارير جديدة توضح جميع الميزات الرئيسية.

يحتوي الهاتف الذكي Motorola G42 على شاشة بحجم 6.4 بوصة ، وفقًا للتقارير. تظهر التصورات المنشورة أن الجهاز مزود بثقب في وسط الشاشة ، وقد تمكنت حوافه الضيقة من جذب الكثير من المستخدمين.

بالطبع لا تنس أن جهاز موتورولا الجديد هذا سيُجهز بشاشة قديمة بدقة Full HD Plus ودقة 1080 × 2400 بكسل ، مما يعد بجودة رائعة للمستخدمين.

هذا الهاتف الذكي مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 680 الرئيسي ، وبجانبه سنرى معالج الرسوميات Adreno 610.

سيتوفر هاتف Motorola الذكي الجديد أيضًا في طراز به ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

يمكن القول أيضًا أن هناك إمكانية لدعم بطاقة ذاكرة microSD. إذا كنت بحاجة إلى زيادة مساحة التخزين ، فيمكنك استخدام بطاقة ذاكرة microSD خارجية لزيادة مساحة التخزين.

من ناحية الأمان ، يمكننا أيضًا ذكر مستشعر البصمة على جانب الجهاز. يدعم الهاتف الذكي أيضًا مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وتعديل مكبر صوت ستريو.

كما تبين فإن هذا الجهاز مزود بنظام التشغيل Android 12 في مجال البرمجيات ويستقبل طاقته من بطارية 5000 مللي أمبير. سترى أيضًا دعمًا لتقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.

فيما يتعلق بالكاميرا ، يجب أن نذكر كاميرا Moto G42 الثلاثية الموجودة في الخلف وتتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f / 1.8 ومستشعر عريض 8 ميجابكسل بفتحة f / 2.2 ، ومستشعر ماكرو بفتحة 2 ميغا بكسل.

يصبح f / 2.4. الجدول الزمني للجهاز وسعره غير متاحين في الوقت الحالي ، لكننا سنرى المزيد من المعلومات حول الجهاز قريبًا.