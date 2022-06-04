سجلت أبل و هواوي و شاومي مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء في الربع الأول من عام 2022

نشرت Canalys ، إحدى الشركات الرائدة في تحليل سوق التكنولوجيا في العالم ، تقريرًا عن السوق العالمية للأجهزة القابلة للارتداء في الربع الأول من عام 2022. يشير التقرير بوضوح إلى أنه في الربع الأول من عام 2022 وحده ، تم شحن 41.7 مليون أداة يمكن ارتداؤها ، من بينها الساعات الذكية التي تمكنت من تحقيق ظروف أفضل. استحوذت شحنات اللياقة البدنية على 9.7 مليون فقط (23.3٪ من السوق) ، بينما استحوذ باقي السوق على شحنات الساعات الأساسية والساعات الذكية مع 32 مليون وحدة مذهلة.

بشكل عام ، يمكن القول أن السوق العالمي للأجهزة القابلة للارتداء في الربع الأول من عام 2022 قد انخفض بنسبة 4٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021 ؛ يرجع هذا الانخفاض إلى التدهور السريع في الارتباط الاجتماعي باللياقة البدنية ، ولكن لحسن الحظ ، نظرًا لتزايد شعبية هذه المنتجات ، لم تشهد الشحنات مزيدًا من الانخفاض.

حاليًا ، يجب تقديم أبل و هواوي و شاومي كأفضل ثلاث علامات تجارية للأجهزة القابلة للارتداء في جميع أنحاء العالم. تمكنت أبل من احتلال 22.1٪ من حصة السوق وبالتالي احتلت المرتبة الأولى ؛ قامت شركة أبل بشحن 9.2 مليون ساعة أبل Watch في الربع الأول من عام 2022 ، وبفضل الإصدارات الأرخص ، تمكنت من تهيئة ظروف أفضل. سمح ذلك لشركة أبل بزيادة مبيعاتها السنوية بنسبة 21٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

استحوذت هواوي على 11.1 في المائة من سوق الأجهزة القابلة للارتداء و 4.1 مليون شحنة من أحزمة اللياقة البدنية ، مما دفعها من المركز الثالث العام الماضي إلى المركز الثاني. ظلت هذه العلامة التجارية مستقرة في سوق الأدوات القابلة للارتداء وينبغي اعتبار عامل الجذب الرئيسي لساعاتها الذكية هو نظام OpenHarmony البيئي. يسمح النظام البيئي المذكور بربط ساعات هواوي الذكية ليس فقط بهواتف هواوي الذكية ، ولكن أيضًا بأجهزة IoT الذكية للشركة ، والتي يمكن أن تشمل سياراتها الكهربائية. على سبيل المثال ، يمكن استخدام ساعة هواوي الخاصة بك كمفتاح رقمي لفتح سيارة هواوي الخاصة بك.

تمكنت شاومي أيضًا من تسجيل 10.1٪ من حصة السوق و 4.2 مليون شحنة ، مما منح هواوي المرتبة الثانية ؛ يجب أن يكون السبب الأكثر أهمية لهذا الانخفاض في الترتيب هو انخفاض مبيعات فرق اللياقة البدنية ذات العلامات التجارية. تفقد أحزمة اللياقة البدنية شعبيتها بسبب الشاشات الأصغر ، لكن يبدو أن شاومي تركز على الساعات الذكية في صمت إعلامي تام. لا تزال ساعات شاومي الذكية ، مثل S1 ، أول جهود الشركة لصنع أدوات خاصة يمكن ارتداؤها ، ومع تحول التركيز على التسويق ، تسارعت مبيعات أحزمة اللياقة البدنية.

سامسونج و Fitbit هما رابع وخامس أكثر الأدوات القابلة للارتداء مبيعًا ، على التوالي. استقرت سامسونج في سوق الأجهزة القابلة للارتداء مع زيادة بنسبة 8.1 في المائة في حصتها في السوق في الربع الأول من عام 2022 مع 3.4 مليون شحنة بسبب شراكتها مع Google Wear OS. وفي الوقت نفسه ، تمكنت شركة Fitbit ، التي استحوذت عليها قوقل ، من خفض مبيعاتها إلى 2.9 مليون في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 7٪ من إجمالي حصة السوق من الأجهزة القابلة للارتداء.

من خلال تحليل السوق لمواد اللياقة البدنية الأساسية منذ الربع الأخير من عام 2020 ، شهدنا انخفاضًا ثابتًا. وانخفضت البنود في الربع الثالث (الربع الرابع من 2021 إلى الربع الأول من 2022) بنسبة 37 بالمئة ، مسجلا سادس انخفاض على التوالي في الشحنات الفصلية منذ الربع الأخير من 2020. كما أن شحنة 9.7 مليون هي المرة الأولى التي ينخفض ​​فيها سوق سوار اللياقة البدنية إلى أقل من 10 ملايين في الربع الرابع من عام 2019 ، بعد أن وصل إلى 27.9 مليون في الربع الرابع.

ليس من السيئ معرفة أن سوق الأدوات الأساسية القابلة للارتداء قد حقق نموًا سنويًا إيجابيًا يصل إلى 15٪. يشير تقرير Canalys السنوي إلى أسباب الشعبية المتزايدة للساعات. ليس من السيئ معرفة أن المستهلكين يفضلون استخدام الساعات الذكية ذات الشاشات الأكبر وعمر البطارية الأطول. يمكن للأجهزة القابلة للارتداء أيضًا أن تلبي احتياجاتك المتعلقة بالصحة الرقمية وتتبع نمط الحياة.