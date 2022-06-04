تم إصدار Oppo Reno 8 Lite 5G في أوروبا باستخدام Snapdragon 695

تم إطلاق الهاتف الذكي Oppo Reno 8 Lite 5G في إسبانيا. هذه هي النسخة الرابعة من سلسلة Renault 8 التي تم إطلاقها الشهر الماضي.

في الواقع ، يجب اعتبار Reno 8 Lite 5G نسخة مُعاد تسميتها من Oppo F21 Pro 5G ، وهي قيمة للغاية.

مواصفات ومميزات Oppo Reno 8 Lite 5G

تم تجهيز الهاتف الذكي Oppo Reno 8 Lite 5G بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة بدقة Full HD Plus ويدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

عندما تنظر إلى الجزء الأمامي من الجهاز ، سترى فتحة في الزاوية اليسرى العليا حيث يوجد مستشعر الصور الشخصية. هذا الهاتف الذكي مزود بمستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة.

تم تجهيز Oppo Reno 8 Lite 5G بوحدة كاميرا مستطيلة في الخلف وهناك شرائط ضوئية تتوهج عند استلامها.

تتضمن إعدادات الكاميرا لهذا الهاتف الذكي مستشعرًا رئيسيًا بدقة 64 ميجابكسل ، جنبًا إلى جنب مع مستشعر عمق 2 ميجابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل.

يوجد في الجزء الأمامي من الهاتف الذكي مستشعر سيلفي بدقة 16 ميجابكسل يمكن أن يوفر للمستخدمين تصويرًا عالي الجودة كنتيجة مفيدة.

يتلقى هذا الجهاز قوته من معالج Qualcomm Snapdragon 695 الرئيسي. يأتي الطراز أيضًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجا بايت.

يمكنك رؤية تقنية ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للتوسيع حتى 5 جيجا بايت في هذا الهاتف الذكي.

يتلقى هذا الهاتف الذكي من اوبو قوته من بطارية 4500 مللي أمبير ، ومعها سترى دعمًا لتقنية الشحن السريع 33 وات. تم تجهيز الهاتف الذكي Oppo Reno 8 Lite 5G بواجهة مستخدم ColorOS 12 ، والتي تعتمد على Android 12.

تشمل الميزات الأخرى دعم شبكة 5G ومنفذ Type-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم و Wi-Fi وأحدث إصدار من Bluetooth و GPS.

السعر ووقت التوريد

يتوفر الهاتف الذكي Oppo Reno 8 Lite 5G مقابل 429 يورو. يمكن للمشترين أيضًا شراء هذا الجهاز بألوان سوداء ونماذج قوس قزح.