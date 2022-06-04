تم إصدار المواصفات والعروض الرئيسية لـ iQOO U5e



تم رصد الهاتف الذكي iQOO U5e على موقع China Telecom الإلكتروني برقم الطراز V2197A. تم رصد جهاز iQOO بنفس رقم الطراز مؤخرًا على مواقع الويب TENNA و 3C.

حيث تم الآن إصدار بعض العروض الرئيسية لـ iQOO U5e والتي تعرض بعض المعلومات المهمة بشكل جيد.

كما اتضح ، يبلغ قياس الهاتف الذكي iQOO U5e 164 × 75.84 × 8.25 ملم ويزن 193 جرامًا. من المتوقع أن يتمكن هذا الهاتف الذكي بشاشة 6.51 بوصة ودقة HD Plus بدقة 720 × 1600 بكسل ، إلى جانب تصميم من الدرجة الأولى.

تشير التصورات المنشورة إلى أن الهاتف سيحتوي على وحدة مستطيلة في الخلف وسيكون متاحًا تحت العلامة التجارية 5G. هذا الهاتف الذكي مزود بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل. من المتوقع أن تحتوي الواجهة الأمامية على مستشعر سيلفي بدقة 8 ميجابكسل ، وهو مفيد في التقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو.

توضح هذه القائمة أن الهاتف الذكي iQOO U5e مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت ، والتي يمكن زيادتها حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD. يشير وجود العلامة التجارية 5G في وحدة الكاميرا إلى أن هذا الجهاز يتلقى طاقته من مجموعة شرائح متوافقة مع 5G. وفقًا للتقارير المنشورة ، يتلقى هذا الهاتف الذكي أيضًا طاقته من بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.

بالإضافة إلى ذلك ، ووفقًا للعروض التي شوهدت ، من المحتمل أن يحتوي الهاتف الذكي iQOO الجديد على مستشعر بصمات الأصابع على الجانب ؛ في الواقع ، سيعمل مفتاح الطاقة ومستشعر بصمات الأصابع معًا. من المتوقع أن يحتوي هذا الهاتف الذكي على نموذج أولي C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. كما تعلم ، لا تحتوي معظم الهواتف الجديدة على مقبس سماعة رأس ، ولكن هذا الجهاز يسمح للمستخدمين باستخدامه.