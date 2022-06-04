تقديم الساعة الذكية Amazfit Bip 3 بشاشة 1.69 بوصة

تستعد Amazonfit لإطلاق ساعة ذكية جديدة تسمى Amazonfit Bip 3. من المقرر إطلاق هذه الساعة الذكية الجديدة في يونيو.

كما اتضح ، تتميز ساعة Amazfit الذكية الجديدة هذه بشاشة كبيرة مقاس 1.69 بوصة عالية الدقة بتقنية TFT موضوعة في هيكل معدني مستطيل الشكل.

أيضًا ، فإن كثافة البكسل البالغة 237 بكسل لكل بوصة جنبًا إلى جنب مع واقي الزجاج 2.5 الأبعاد تمكنت من خلق ظروف مثالية وجيدة للمستخدمين والمشترين.

تحتوي هذه الساعة الذكية على العديد من المستشعرات لتتبع الصحة ، مثل مستشعر PPG الذي يمكنه تتبع معدل ضربات القلب.

بالطبع ، لا ينبغي إهمال وجود أجهزة استشعار مثل مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) وغيرها من القدرات. على سبيل المثال ، يجب اعتبار ميزات مثل مراقبة النوم ، وتتبع الإجهاد ، وتتبع الدورة الشهرية لدى النساء والمزيد من أفضل ميزات ساعة Amazfit الذكية الجديدة هذه ، والتي سيكون لها تأثير كبير على مراقبة ومراقبة صحة الناس.

تحتوي ساعة Amazefit الذكية على أكثر من 60 وضعًا رياضيًا وبفضل نظام تحديد المواقع عبر القمر الصناعي المزدوج (GPS و GLONASS) يمكن أن يوفر للمستخدمين تتبعًا دقيقًا لمسارات المشي أو الجري أو ركوب الدراجات.

تحتوي ساعة Amazfit الذكية على أكثر من 50 صفحة ، يمكن لكل منها أن تمنح المستخدمين جمالًا خاصًا وفريدًا. يمكن لهذه الساعة الذكية المزودة بجميع الوظائف المعتادة مثل عرض الإشعارات وتنبيه المكالمات والتحكم في الوسائط والتحكم في الكاميرا وعناصر أخرى أن تقدم خدمة جيدة للمستخدمين.

تدعي الشركة أن البطارية التي تبلغ سعتها 280 مللي أمبير في هذه الأداة القابلة للارتداء يمكن أن تمنح المستخدمين عمرًا يصل إلى أسبوعين مع الاستخدام العادي.

ليس من السيئ معرفة أن الساعة الذكية Amazfit Bip 3 يمكنها تحمل ضغط 5ATM وأبعادها 44.2 × 36.6 × 7.6 مم ؛ في الواقع ، هذه الساعة مقاومة للماء ويمكن للمستخدمين استخدامها في مواقف مختلفة.

ليس من السيئ معرفة أن هذه الساعة الذكية متوفرة باللون الأسود والوردي والأزرق وستكون متاحة مقابل 58 دولارًا.