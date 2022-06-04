تطبيق جهات الاتصال يحصل على إعادة تصميم في Wear OS 3

استمرارًا لاتجاه التطبيقات الجديدة والمعاد تصميمها لـ Wear OS 3 في العام الماضي ، أصدرت قوقل جهات اتصال لمتجر Play بمظهر متجدد.

بقدر ما يمكننا أن نقول ، كانت جهات اتصال قوقل على Wear OS 2 والإصدارات السابقة جزءًا من النظام وتم تحديثها جنبًا إلى جنب. تظهر جهات الاتصال الآن في متجر Play كتطبيق خاص بها.

التصميم بسيط جدًا لـ Wear OS 3 مع زر بحث كأول شيء. تظهر جهات الاتصال على شكل دوائر مع عرض الأشخاص المميزين بنجمة أولاً. لم يتم تحديث طريقة عرض الشخص بشكل جذري باستخدام رموز نمط المخطط التفصيلي المستخدمة طوال الوقت.

يمكنك إضافة ويدحت جهات الاتصال إلى خلفية شاشة الساعة للاتصال السريع أو المراسلة. إذا لم يتم استخدام الصورة ، فسيتم استخدام الحرف الأول من اسمها.

في هذه الأثناء ، يبدو أن إحدى لقطات الشاشة الموجودة في قائمة Play Store تظهر واجهة ساعة يمكن أن تكون من Pixel Watch نظرًا لتصميم عقرب الساعة السميك. وهو بخلاف ذلك وجه تناظري قياسي به أربع خانات تعقيد متاحة.

نحن نرى فقط تطبيق جهات اتصال قوقل الجديد (الإصدار 1.4.1.x) على Wear OS 3 مع Galaxy Watch 4. (يجب أولاً منح إذن جهات الاتصال بعد التثبيت.) لا يظهر على الأجهزة القابلة للارتداء القديمة (ساعات). يمكنك التثبيت بسرعة من قسم “التطبيقات على هاتفك” في متجر Play.