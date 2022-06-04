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أبل تصدر الإصدار التجريبي الثاني من مطور macOS Monterey 12.5

محمد خالد 4 يونيو 2022
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أبل تصدر الإصدار التجريبي الثاني من مطور macOS Monterey 12.5

زودت شركة أبل مختبري النسخة التجريبية للمطورين ببنية ثانية من macOS Monterey 12.5 للتجربة على أجهزة Mac و MacBooks الخاصة بهم.

يمكن تنزيل أحدث الإصدارات عبر Apple Developer Center لأولئك المسجلين في برنامج الاختبار ، أو عبر تحديث عن بعد على الأجهزة التي تعمل بالبرنامج التجريبي. عادةً ما تصل الإصدارات التجريبية العامة في غضون أيام قليلة من إصدارات المطور ، عبر موقع برنامج Apple Beta Software على الويب.

حتى الآن ، من غير المعروف بالضبط ما يحتويه تحديث macOS 12.5 ، ولكن من المحتمل أن يكون إصلاحًا للأخطاء وإصدارًا لتحسين الأداء ، نظرًا للخطاب الرئيسي القادم WWDC.

يصل أحدث إصدار من macOS beta بعد الإصدار التجريبي الأول ، والذي تم إطلاقه في 18 مايو. أصدرت أبل إصدار macOS Monterey 12.4 للجمهور في 16 مايو ، والذي كان بحد ذاته إصدارًا لإصلاح الأخطاء وتحديثًا للأمان.

رقم البنية لمطور macOS 12.5 الثاني هو 21G5037d ، ليحل محل الأول الذي كان 21G5027d.

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