استمتع بأحدث الألعاب المتقدمة من أي جهاز متصل بالإنترنت من خلال خدمة “إنفيديا جيفورس ناو”

هل تعلم بأنك تستطيع اللعب بأحدث الألعاب المتقدمة الخاصة بالكومبيوتر الشخصي، من دون الحاجة لشراء أي عتاد صلب وتركيبه في الكومبيوتر؟ هذا الأمر ممكن بمجرد تحميل تطبيق على هاتفك الجوال أو جهازك اللوحي أو تلفزيونك الذكي أو كومبيوترك الشخصي المتواضع. هذه العملية ممكنة من خلال خدمة NVIDIA GEFORCE NOW، وتتم من خلال تحميل تطبيق أو برنامج يدعم تشغيل الألعاب من منصات مختلفة، مثل Steam وEpic Games وGoG وOrigin وUbisoft Connect، للاستمتاع بالألعاب، سواء كانت ألعابك التي اشتريتها في متاجر الألعاب الإلكترونية المذكورة، أو ألعاباً جديدة، وهل تعلم أن هذه التجربة الرائعة من الألعاب المتقدمة أصبحت بمتناول الجميع في المملكة العربية السعودية والمنطقة من خلال “زين السعودية”؟

وتمتاز هذه الخدمة بسهولة الاستخدام، حيث يكفي اختيار اللعبة للبدء باللعب بها من دون الحاجة لتثبيتها. وتُعتبر الخدمة أيضاً ممتازة من حيث التكلفة المادية، ذلك أن تكلفة الاشتراك منخفضة جداً مقارنة بشراء كومبيوتر متقدم وضرورة تحديث داراته الإلكترونية بشكل مستمر للعب بأحدث الألعاب المتقدمة. يضاف إلى ذلك أن المستخدم ليس مضطراً لتوفير سعة تخزينية كبيرة على القرص الصلب في جهازه لجميع الألعاب التي يرغب اللعب بها، إلى جانب أن حفظ تقدم اللاعب في مرحلة ما يعني أنه يستطيع إكمال اللعب من المكان نفسه باستخدام أي جهاز آخر، دون القلق حول تكامل اللعبة مع نظم التشغيل المختلفة.

كيفية عمل الخدمة

ولكن كيف تعمل هذه الخدمة؟ الآلية بسيطة ومشابهة لفكرة بث عروض الفيديو عبر الإنترنت. في البداية تختار اللعبة التي ترغب اللعب بها من داخل التطبيق، لتبدأ اللعبة فوراً من دون الحاجة لتثبيتها أو تحديثها. وتتم عملية معالجة الأوامر والرسومات ليس على جهازك، بل على أجهزة متقدمة جداً تابعة لشركة “إنفيديا” تستطيع تشغيل الألعاب بمواصفات متقدمة لجميع اللاعبين. ولدى تحريك شخصيتك، يُرسل جهازك الأوامر إلى تلك الأجهزة، لتقوم بتحريك الشخصية في عالم اللعبة ونقل الصورة إلى جهازك بسرعات كبيرة من دون أن تشعر بأي تأخير.

وتدعم هذه الأجهزة تفعيل المواصفات المتقدمة للألعاب، مثل دعم تقنية تتبع الأشعة الضوئية من مصدرها Ray tracing ورفع دقة الصورة DLSS. هذا الأمر يزيد من واقعية اللعب وانغماس اللاعبين في عالم اللعبة، وأن هاتفك الجوال أو كومبيوترك القياسي سيستطيع تشغيل الألعاب الخاصة ببطاقات الرسومات المتقدمة GEFORCE RTX من دون أن تكون موجودة فيه، مع الحصول على مستويات رسومات مبهرة جداً. وتستطيع من خلال هذه الخدمة اللعب بأحدث الألعاب من أي مكان من دون الحاجة لحمل كومبيوترك معك، سواء كنت في السيارة أو المطار أو تزور منزل الأهل أو الأصدقاء. وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد قيود على مدة الاستخدام لمشتركي هذه الخدمة.

يمكن استخدام أي جهاز متصل بالإنترنت للعب بأحدث الألعاب وأكثرها تطلباً

يمكن استخدام “إنفيديا جيفورس ناو” في السعودية من خلال شبكة اتصالات “زين السعودية” المتقدمة

وسيحصل اللاعبون عبر خدمة “إنفيديا جيفورس ناو” على أعلى مستويات أداء الرسومات في الألعاب الإلكترونية الحديثة من دون الحاجة لاقتناء كومبيوترات متقدمة وتثبيت الألعاب عليها، مع قدرتهم على اللعب من أي مكان وعبر أي جهاز متصل بالإنترنت. وسيستمتع اللاعبون بمستويات الأداء المرتفعة في أكثر من 800 لعبة متقدمة ومعروفة و80 لعبة مجانية، وبالدقة الفائقة 4K وبدعم لتقنية المجال العالي الديناميكي High Dynamic Range HDR وتقنية تتبع الأشعة الضوئية من مصدرها Ray tracing وتقنية رفع دقة الصورة DLSS، والكثير غيرها من التقنيات المتقدمة الأخرى.

دعم ممتد للألعاب المتقدمة

وتدعم الخدمة تشغيل أكثر من 800 لعبة من أكثر من 250 شركة ناشرة، و80 لعبة مجانية بالكامل، بصحبة أكثر من 12 مليون لاعب مسجل فيها يلعبون أكثر من 20 مليون ساعة شهرياً. ويمكن الاستماع بألعاب مبهرة تشمل:

Dying Light 2 Stay Human

Sifu

Destiny 2: The Witch Queen Deluxe Edition

Ashes of the Singularity: Escalation

Haven

Two Worlds Epic Edition

The Vanishing of Ethan Carter

Life is Strange: Remastered

Life is Strange: Before the Storm Remastered

Marvel’s Guardians of the Galaxy

PUBG

Hitman 3

Rocket League

Among Us

The Witcher 3: Wild Hunt

Battlefield 1 Revolution

Mirror’s Edge Catalyst

Unravel Two

Dragon Age: Inquisition

Apex Legends

WRC 10: FIA World Rally Championship

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Odyssey

Shadow of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration

The Forgotten City

Metro Exodus

Control

DOTA

New World

والكثير غيرها من الألعاب الأخرى المميزة.

ميزة أخرى هي قدرة الخدمة على تشغيل الألعاب الخاصة بنظام تشغيل محدد على أجهزة تستخدم نظم تشغيل أخرى، مثل “ماك أو إس” أو “آندرويد” أو “IOS” و”لينوكس”، وحتى متصفحات الإنترنت.

وتحتاج هذه الخدمة إلى وجود اتصال سريع بالإنترنت للاستمتاع بالألعاب حتى لا يشعر اللاعب بأي تأخير بين لحظة الضغط على الزر واستجابة اللعبة. واستطاعت تقنيات “إنفيديا” خفض زمن الاستجابة Latency لإتمام عملية معالجة الأوامر والرسومات ونقل الصورة إلى جهاز المستخدم بشكل كبير، حيث تم تصميم وحدات معالجة الرسومات في الأجهزة الخادمة للتفاعل مع تقنيات الحوسبة السحابية وتحويل الصورة إلى بث فيديو بشكل سريع جداً.

ويستطيع اللاعبون استخدام أي أداة تحكم تتصل سلكياً أو لاسلكياً بجهازهم، والتي تشمل لوحة المفاتيح والفأرة وأدوات التحكم الخاصة بأجهزة “بلايستيشن 5 و4″ و”إكس بوكس” و”لوجينيك” و”ستيل سيريز” و”ريزر”، وغيرها. كما يمكن استخدام هذه الخدمة من خلال جهاز “إنفيديا شيلد” NVIDIA Shield TV.

التوافر في المملكة العربية السعودية

ويمكن للاعبين في المملكة العربية السعودية الاستمتاع بمزايا هذه الخدمة من خلال شركة “زين السعودية” التي تقدم سرعات عالية جداً للإنترنت ولزمن الاستجابة، وذلك من خلال شبكات الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس للاتصالات، هذه التجربة الانغماسية الرائعة التي ستوفرها “زين السعودية” لللاعبين إنما ترتكز على بنية تحتية رقمية متطورة تلبي متطلبات الألعاب السحابية التي تحتاج نقلاً سريعاً جداً لأوامر اللاعبين إلى الخوادم ونقل الاستجابة السريعة إلى شاشاتهم في أجزاء من الثانية، بالارتكاز إلى اتصال إنترنت مستقر وعالي السرعة والاستجابة للتمتع بتجربة ألعاب ممتعة.