يتم أخيرًا اختبار “زر تحرير الرسالة” الذي يطلبه مستخدمو واتساب كثيرًا

ربما لا يلتفت تويتر لطلبات زر التعديل ، لكن واتساب أخيرًا! يطلب المستخدمون زر تحرير للرسائل على واتساب لفترة طويلة الآن ويبدو أن الميزة قد تكون قريبة.

وفقًا لـ WABetaInfo ، يختبر واتساب زر تحرير حيث يمكن تحرير الرسائل المرسلة. سيتمكن المستخدمون من إصلاح الأخطاء الإملائية أو تصحيح أي أخطاء في الرسالة. للقيام بذلك ، سيتعين عليك الضغط باستمرار على رسالة مرسلة والنقر فوق قائمة النقاط الثلاث ، ثم النقر فوق “تحرير” وستتمكن من تصحيح الرسالة وإعادة إرسالها.

لا توجد طريقة لتحرير رسالة على واتساب حتى الآن ، واعتمد المستخدمون على إما تصحيح رسائلهم باستخدام علامة النجمة أو حذف الرسالة تمامًا. من ناحية أخرى ، يتمتع تطبيق المراسلة المنافس لـ واتساب, تيليجرام بميزة التحرير لسنوات.

كان واتساب قد خطط لزر تحرير مرة أخرى في عام 2017 وشوهد في النسخة التجريبية لنظام Android الإصدار 2.17.26. لكن ميزة التعديل لم ترَ ضوء النهار في ذلك الوقت. نأمل ألا يظل في مرحلة تجريبية هذه المرة ويتم طرحه.

في الآونة الأخيرة ، أطلقت واتساب ميزة “الرد على الرسالة” التي تم نشرها على نطاق واسع. حيث يمكن للمستخدمين الضغط باستمرار على رسالة للرد عليها مباشرةً باستخدام رمز تعبيري. مع اختبار وظيفة التحرير ، يبدو أن واتساب يركز أكثر على ميزات المراسلة.

تجدر الإشارة إلى أن المصدر يذكر أن “واتساب يعمل على جلب نفس الميزة إلى واتساب beta لنظامي التشغيل iOS و Desktop.” لكننا سنعرف المزيد من التفاصيل حول هذا لاحقًا.

لا يوجد تاريخ حتى الآن ، ولكن لا يزال زر التعديل قيد التطوير وسيظهر على القناة التجريبية قريبًا للاختبار. إذا كنت ترغب في تجربته قبل طرحه ، حيث يمكنك الاشتراك في البرنامج التجريبي.