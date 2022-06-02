هيوليت باكارد إنتربرايز تعيّن محمد الرحيلي مديراً تنفيذياً للشركة في السعودية والخليج

أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز المدرجة في البورصة تحت الرمز (NYSE: HPE) اليوم عن تعيين محمد الرحيلي مديرًا تنفيذياً للشركة في السعودية والخليج بما يتضمن سلطنة عُمان ومملكة البحرين والكويت، وسيقود محمد الاستراتيجيات الرامية إلى تقديم حلول شاملة وتمكين العملاء من إدارة وتحليل واستخلاص الرؤى من بياناتهم والاستفادة من المرونة التي تقدمها السحابة الرقمية مع حلول محسنة من الحافة إلى السحابة.

يملك الرحيلي أكثر من 15 عامًا من الخبرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث شغل العديد من المناصب في القطاعين العام والخاص، منها منصب نائب الرئيس الأعلى لمبيعات قطاع الأعمال في موبايلي، وتولى قيادة استراتيجية المبيعات التحويلية الرئيسية في القطاع الحكومي والخاص وفي الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة بالإضافة إلى تنمية وحدة مبيعات المؤسسات في موبايلي. وقبل انضمامه إلى موبايلي عمل في شركة سيسكو سيستمز في الرياض متوليًا العديد من الأدوار بما في ذلك قنوات البيع وتطوير الأعمال في أسواق المملكة والخليج والشرق الأوسط وتركيا.

وبهذه المناسبة، قال مارك ووترز، المدير العام لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز في المملكة المتحدة وأيرلندا والشرق الأوسط وأفريقيا: “تملك شركة أتش بي إي الحلول التكنولوجية التي تدعم عملاءنا في تسريع الابتكار وتخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة، والآن مع تعيين محمد الرحيلي بات لديها الشخص المناسب لقيادة أعمال الشركة في المملكة والخليج. ويسعدنا أن نرحب بمدير متميز وموهوب يتمتع بباع طويل من الخبرة في قطاع الأعمال، وستمكننا علاقاته القوية مع الجهات الحكومية من لعب دور أكثر فعالية في المساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وتلتزم الشركة بالاستمرار في الاستثمار في أعمالها في المنطقة وبالمواهب التي تتواجد فيها بهدف تحقيق أهدافنا الرئيسية.

ومن أبرز الأوليات الموكلة إلى المدير التنفيذي الجديد الارتقاء بمكانة أتش بي إي لتلبية متطلبات المنطقة وقيادة المرحلة التالية من النمو بدءًا من توفير خدمات البنية التحتية وصولًا إلى الخدمات الهجينة السحابية في السعودية والخليج، حيث أن الشركات تبحث اليوم عن خدمات بنية تحتية حديثة لتكنولوجيا المعلومات تتسم بالمرونة العالية والقابلية للتطوير والفعالية من حيث التكلفة وتخطط لتوسيع نطاق تواجدها في المنطقة.

من جانبه، قال محمد الرحيلي، المدير التنفيذي الجديد لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز في السعودية والخليج: “إنه من دواعي سروري أن أنضم إلى شركة تقنية عالمية رائدة مثل أتش بي إي وأن أتولى قيادة أعمالها في السعودية والخليج، خصوصًا في وقت تطلق فيه هذه الدول العديد من مبادرات التحول الرقمي وتعتمد المؤسسات نماذج التشغيل السحابية لزيادة الكفاءة وإرساء ممارسات الاستدامة، وكذلك في وقت تخصص فيه استثمارات ضخمة لتحقيق أهداف رؤية 2030. أتطلع بشغف للبناء على نجاح أتش بي إي مع أتش بي إي جرين ليك، وإلى العمل مع مارك وفريق الرياض والعالم، بالإضافة إلى شركائنا وعملائنا لتسريع وتيرة الابتكار في المملكة”.

يشار إلى أن أتش بي إي ضخت الكثير من الاستثمارات في السعودية والخليج عبر إنشاء مركز للابتكار وتوسيع مكاتبها وإرساء برنامج السعودة وتوقيع شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص.