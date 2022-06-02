قوقل تدمج تطبيق Google Meet و Duo – ماذا يعني ذلك بالنسبة لك

تعمل قوقل أخيرًا على تبسيط تطبيقات مكالمات الفيديو – Google Meet و Google Duo. كان كلا التطبيقين جزءًا من Google Workspace ويقدمان ميزات مماثلة – مما جعلنا حقًا نتساءل عن الحاجة إلى تطبيقين مختلفين للاتصال. الآن ، سيُطلق على التطبيق الفردي اسم Google Meet ، ولكنه سيتخذ ميزات من Duo أيضًا.

تم إطلاق Google Meet في عام 2017 وهو تطبيق يركز على المستهلك ومكان العمل لإجراء مكالمات الفيديو. يجب على المستخدمين مشاركة رابط فريد والانضمام إليه للدخول في مكالمة أو اجتماع. إنها منصة ويب مدورة جيدًا وأكثر تطورًا.

من ناحية أخرى ، تم إطلاق Google Duo في عام 2016 (في نفس الوقت مع تطبيق Allo غير الناجح). لقد جعل الاتصال أسهل قليلاً حيث يمكن إجراء المكالمات مباشرة إلى الأشخاص بما في ذلك أرقام هواتفهم. بهذا المعنى ، فإن Duo يشبه FaceTime من أبل.

سيكون من الخطأ القول إن قوقل أوقفت Duo تمامًا ، لأن الكثير من ميزات Duo ستنتقل إلى Google Meet. ستظل قادرًا على الاتصال بالعائلة والأصدقاء باستخدام عوامل التصفية ؛ ستبقى الرسائل والمحفوظات الموجودة على التطبيق أيضًا.

في الواقع ، سيكون التطبيق المدمج هو Google Duo نفسه والذي ستتم إعادة تسميته إلى Google Meet وسيحصل على جميع ميزات الأخير. سيُطلق على تطبيق Meet الحالي اسم “Meet Original” ، وقد يتم إيقافه في النهاية.

يبدو محيرا؟ على الأرجح ، على الرغم من أن هدف قوقل هو تبسيط الأمور من خلال تطبيق مكالمات فيديو واحد فقط ، سواء كان للاستخدام الشخصي أو للعمل.

من خلال دمج التطبيقات هذا ، تأمل قوقل في أن تكون علامة Meet التجارية معروفة بشيء أكثر من مجرد “اجتماعات”. ستظل قادرًا على جدولة الاجتماعات والتكامل مع تطبيقات مثل Gmail والتقويم. ستتمكن أيضًا من مشاركة المحتوى مباشرة والدردشة النصية في الاجتماع والوصول إلى التسميات التوضيحية في الوقت الفعلي. سوف يدعم Meet أيضًا 100 عضو ؛ في وقت سابق كان هذا الرقم متوجًا بـ 32.

في مدونة قوقل، قال نائب الرئيس والمدير العام لـ Google Workspace Javier Soltero: “في الأسابيع المقبلة ، نضيف جميع ميزات Google Meet إلى تطبيق Duo ، بحيث يمكن للمستخدمين بسهولة جدولة مقطع فيديو الاجتماع في وقت يناسب الجميع ، أو استمر في استخدام مكالمات الفيديو للتواصل الفوري مع شخص أو مجموعة “.

ستتم إعادة تسمية Duo إلى Meet في وقت لاحق من العام.

تقول قوقل أيضًا أن المستخدمين لن يضطروا إلى تنزيل تطبيق إضافي. ولكن هناك بعض مكامن الخلل التي سيتعين على قوقل حلها بما في ذلك كيفية انتقال المستخدمين إلى التطبيق الجديد. سيستغرق الأمر بعض الموازنة لـ قوقل حتى تحصل على هذا الأمر بشكل صحيح ، لكنها خطوة كان من الممكن القيام بها في وقت سابق ، ربما في ذروة الوباء ، عندما كان استخدام Google Meet مرتفعًا.