سيتم تجهيز سامسونج Galaxy A04s بشريحة Exynos 850

يمكن العثور على سامسونج Galaxy A04s على موقع GeekBench ، ويمكنك بسهولة رؤية بعض ميزاته الرئيسية. توضح هذه القائمة أن الهاتف الذكي الجديد سيتلقى الطاقة من شريحة Exynos 850 الرئيسية. يبدو أيضًا أن هذا الجهاز مزود بنظام التشغيل Android 12 افتراضيًا. كما اتضح ، سيحل هذا الهاتف الذكي محل Galaxy A03 ، الذي سيتم إطلاقه في عام 2021.

عندما تنظر إلى هذه القائمة ، سترى Galaxy A04s برقم الموديل SM-A047F. يحتوي هذا الجهاز على ثمانية نوى Exynos 850 مع نوى 2 جيجاهرتز ARM Cortex-A55. ضع في اعتبارك أن هذا الهاتف الذكي يحتوي على معالج رسوميات ARM Mali-G52 MP1 وسيكون متاحًا في طراز به 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. ومع ذلك ، من المتوقع أن تقدم سامسونج الجهاز الجديد في طرازين مختلفين على الأقل من وحدات التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي. كما اتضح ، فإن هاتف سامسونج الجديد مزود بواجهة مستخدم One UI 4.0 ، والتي تعتمد على Android 12.

سجل سامسونج Galaxy A04s 152 نقطة في اختبار أحادي النواة و 585 نقطة في الاختبار متعدد النواة. بخلاف ذلك ، لم يتم إصدار أي معلومات رسمية ومؤكدة حول هاتف سامسونج الجديد حتى الآن.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A03s

تم تقديم سامسونج Galaxy A03s رسميًا في أغسطس 2021. هذا الجهاز مزود بشاشة TFT LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل. سترى أيضًا هاتف سامسونج باللون الأسود والأبيض والأزرق. كما تعلم ، يدعم هذا الجهاز شريحتين في نفس الوقت ومتوفر بنماذج 3 و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي إلى جانب 32 و 64 جيجابايت من التخزين الداخلي. بالطبع ، يمكنك زيادة ذاكرة التخزين باستخدام microSD. الجهاز مدعوم بمعالج MediaTek Helio P35 الرئيسي وسيحصل على قوته من بطارية 5000 مللي أمبير. بالطبع يأتي هذا الجهاز مزودًا بتقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات ويمكنه تقصير وقت إعادة الشحن إلى مستوى مقبول.

يحتوي الهاتف الذكي على كاميرا ثلاثية في الخلف ، والتي تتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. يوجد في الأمام مستشعر 5 ميجابيكسل لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات فيديو.