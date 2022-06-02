تعمل ميزة iPhone المخفية هذه على تحسين صوتك على المكالمات – جربها الآن

قد تتساءل عن سبب تمكين عزل الصوت على iPhone – إذا لم تكن تعرف ، فإن ميزة عزل الصوت هي ميزة تقليل الضوضاء من أبل.

يعد جهاز iPhone الخاص بك أحد أفضل الهواتف الموجودة ، مما يعني أنه يحتوي على ميكروفون جيد. وإذا كنت تستخدم AirPods أو مجموعة أخرى من أفضل سماعات الرأس اللاسلكية ، فسيكون لديهم نفس القدر من المال الذي تم إنفاقه على تطوير ميكروفوناتهم. ألا يكفي ذلك لضمان جودة صوت عالية على المكالمات؟

حسنا، لا. إذا فكرت في الأمر: كلما زادت حساسية الميكروفون ، زاد الصوت الذي يلتقطه ، بما في ذلك الضوضاء المحيطة والخلفية. ومن ثم فإن الميكروفون الأفضل قد يجعل مكالمتك أسوأ على نحو غير متوقع إلى حد ما. قد تكون جودة الإشارة الصوتية أعلى ، ولكن قد يتم كتم صوتك أو التغلب عليه أو فقده بسبب الضوضاء الأخرى. هذا هو سبب أهمية برامج الحد من الضوضاء المستهدفة ، ولماذا ستعمل ميزة عزل الصوت من أبل على مسح مكالماتك.

عزل الصوت في iOS 15 هي ميزة صغيرة وأنيقة ، عند تمكينها ، تزيل ترددات الضوضاء غير المرغوب فيها من المكالمة ، وبالتالي عزل صوتك لرفع جودة الصوت في محادثتك. لاحظ أن Voice Isolation يعمل حاليًا فقط للمكالمات التي يتم إجراؤها عبر FaceTime ، سواء الفيديو أو الصوت فقط ، لكننا نأمل أن تفتح أبل هذه الميزة للمكالمات العادية.

إليك كيفية تمكين عزل الصوت على iPhone.

1. افتح تطبيق FaceTime – لست بحاجة إلى بدء مكالمة.

2. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم.

3. اضغط على أيقونة الميكروفون (أعلى اليمين) ، لفتح إعدادات وضع الميكروفون ، ثم حدد عزل الصوت.

4. بدلاً من ذلك ، حدد Wide Spectrum من قائمة Mic Mode للسماح لـ iPhone الخاص بك بالتقاط أصوات الخلفية وتحديد أولوياتها.