Pixel Watch من قوقل ستتمتع بعمر بطارية ليوم واحد بعد الشحن

تم الكشف أخيرًا عن ساعة Google Pixel Watch التي طال انتظارها في مؤتمر Google I / O لهذا العام ، على الرغم من أن الشركة كانت حريصة بشكل خاص على مواصفاتها. كان هناك تسريبات عن Pixel Watch على مدار الايام الماضيه ، ومنذ ذلك الحين ، بدأت التسريبات بواسطة جهاز يقال إنه تم العثور عليه في مطعم قبل ظهوره لأول مرة في I / O. لقد سمعنا أنه قد يحتوي على بطارية 300 مللي أمبير ودعم اتصال LTE. نسمع الآن أن Pixel Watch قد يكون لها عمر بطارية ليوم واحد.

يأتي التقرير من 9to5Google ، نقلاً عن مصادر من داخل الشركة. لم يتمكنوا من التأكد من ظروف هذه التقديرات ، وكان السؤال الأكبر هو ما إذا كان قد تم تمكين العرض الذي يعمل دائمًا أم لا. كما أنه لا يذكر ما إذا كان ذلك اليوم يشتمل على تتبع للنوم أم لا. تتمتع الكثير من ساعات Wear OS بعمر بطارية ضعيف ، لكنها ستستمر طوال اليوم ، وليلة من تتبع النوم ، ثم تتوقع منك شحنها في الصباح أثناء الاستعداد. في بعض الأحيان ، يمكنك مدها حتى المساء التالي.

ونتيجة لذلك ، فإن يوم من عمر البطارية ليس غير معقول للغاية بالنسبة لساعة Wear OS الذكية ، حيث غالبًا ما تتمكن الساعات الذكية الأخرى من الترويج لنفس الشيء. إنها فقط أجهزة من أمثال Huawei ، و Amazfit ، و OPPO ، وأكثر من ذلك مع أنظمة التشغيل الخاصة بها والتي يمكنها أن تسحب عمر بطارية أطول بكثير من ساعاتها.

ومع ذلك ، قد تصبح المشكلة غير منطقية بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالشحن. وفقًا للتقرير ، لن تقدم Google Pixel Watch شحنًا سريعًا باستخدام USB-C الخاص بها إلى قاعدة الشحن المغناطيسية. إنها “ليست قريبة من أي مكان” بسرعة Apple Watch 7 التي يتم شحنها بالكامل في 75 دقيقة ، أو ما يصل إلى 75٪ في 45 دقيقة. هذا هو أسوأ جزء ، حيث أنه في حين أن الساعة التي تعمل ببطارية تدوم ليوم واحد ليست رائعة ، فإن الاضطرار إلى الانتظار لفترة طويلة حتى يتم شحنها قد يعني أنها خارج السباق لأي شخص يتطلع إلى اختيار أول ساعة ذكية من قوقل. يقول المصدر إن الأمر يستغرق ما يصل إلى 110 دقيقة للشحن الكامل ، وهو وقت طويل للغاية.

فكر في الأمر بهذه الطريقة: لنفترض أن وقت الاستخدام يشمل استخدام ساعتك في اليوم والنوم ثم الحاجة إلى شحنها. هذا يعني شحن ساعتك بالكامل طوال اليوم (واستخدامها لتتبع النوم في تلك الليلة) ، ستحتاج إلى شحنها لمدة ساعتين كاملتين في الصباح عندما تستيقظ. هذا فقط غير ممكن لكثير من الناس.

سننتظر لنرى ما إذا كانت هذه التقديرات من قوقل تؤتي ثمارها ، أو ما إذا كانت الشركة كانت متحفظة في تخميناتها. ومع ذلك ، فهي بالتأكيد ليست علامة جيدة لساعة Pixel.