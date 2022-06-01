يعيد Firefox 101 Beta المطالبة بالتنزيل مما يسمح للمستخدمين باختيار فتح الملفات أو حفظها

غيّرت موزيلا سلوك تنزيل Firefox عندما أصدرت الإصدار 97 من المستعرض ، عن طريق تخطي المطالبة التي سمحت للمستخدمين باختيار فتح ملف أو حفظه أو إلغاء الإجراء. عند النقر فوق ارتباط التنزيل ، يتم حفظ الملف في مجلد التنزيلات.

يتم تمكين هذا السلوك افتراضيًا في معظم المتصفحات الأخرى ، لذلك كانت موزيلا تتبع هذا الاتجاه. هذه ليست دائما فكرة جيدة. نظرًا لأن المتصفح يقوم بتنزيل الملفات افتراضيًا ، فقد يؤدي ذلك إلى ازدحام دليل التنزيلات بالملفات التي لم ترغب في تنزيلها ، أي النقر فوق ارتباط بطريق الخطأ أو النقر فوق الارتباط الخطأ. لم يكن من المستغرب أن نرى أن العديد من المستخدمين لم يكونوا سعداء بهذا التغيير.

هناك طريقتان لمنع تنزيل الملفات ، أولهما تغيير خيار ضمن إعدادات Firefox> عام> الملفات والتطبيقات. اضبطه على “يسألك دائمًا عن مكان حفظ الملفات” ، وسيعرض Firefox مربع حوار File Explorer يطالبك بتحديد مجلد التنزيل ، ويمكنك الضغط على زر إلغاء لتخطي التنزيل. الحل الأفضل هو تغيير التفضيل في about: صفحة الاعدادات التي تستعيد السلوك الكلاسيكي ، أي المطالبة التي تحتوي على الخيارين Open With و Save.

يعيد Firefox 101 Beta مطالبة التنزيل

بعد الاستماع إلى تعليقات المستخدمين ، أضافت موزيلا مطالبة التنزيل مرة أخرى في Firefox التجريبية. اكتشف أحد مستخدمي reddit أن أحدث إصدار ، Firefox 101.0b2 ، يعرض المطالبة القديمة ، مما يمنح المستخدم مزيدًا من التحكم في كيفية التعامل مع التنزيل.

تشرح صفحة الدعم على موقع موزيلا الإلكتروني التغيير. كما أنه يبرز خيارًا جديدًا متاحًا في إعدادات Firefox. ألق نظرة على الخيارين أسفل قسم “التطبيقات”.

سيقوم زر الاختيار الأول ، عند التمكين ، بحفظ الملفات افتراضيًا. الآخر ، سوف “يسأل عما إذا كان سيتم فتح الملفات أو حفظها”. هذا هو في الأساس نفس تغيير التفضيل ، ولكنه طريقة أكثر سهولة في الاستخدام لتمكين موجه التنزيل القديم. فتح ملف بسرعة ، وهي طريقة سهلة لإلغاء نقرة متفرقة ، واختيار المكان الذي يجب حفظ الملف فيه كلها خيارات مفيدة للغاية.

تخطط موزيلا لإضافة خيار للسماح باستخدام Temp Folder لبدء التنزيلات

بغض النظر عما إذا قمت بالنقر فوق الخيار “فتح” أو “تنزيل” (أثناء النقر فوق ارتباط) ، يتم حفظ الملف على محرك أقراص الكمبيوتر. الاختلاف الوحيد بين الخيارين هو المجلد الذي يحفظ فيه Firefox الملفات. في الإصدارات السابقة من المتصفح ، يؤدي النقر فوق الزر “فتح” إلى حفظ الملف في المجلد المؤقت ، قبل فتحه في البرنامج المقابل. كان هذا الخيار مفيدًا بشكل خاص في بعض السيناريوهات ، على سبيل المثال إذا كنت ترغب في قراءة ملف PDF مرة واحدة. ولكن منذ أن قام Firefox 97 بإزالة مطالبة التنزيل تمامًا ، تم تنزيل جميع الملفات في مجلد التنزيلات.

لقد تسبب هذا في بعض الإزعاج للمستخدمين ، وهناك نقاش مطول حوله على reddit و Bugzilla. تم تحديث المشكلة من قبل مطور موزيلا ، الذي ذكر أن التحديث المستقبلي لـ Firefox سيضيف خيارًا لإعادة تمكين استخدام مجلد Temp ، (عبر مجلد فرعي) لبدء التنزيلات. سيكون الخيار الجديد اختيارًا ، أي لن يتم تمكينه افتراضيًا. سيكون خيار “استخدام المجلد المؤقت” بمثابة تبديل ضمن about: config ، وسيكون متاحًا أيضًا عبر سياسة المؤسسة.

يعتقد مطورو موزيلا أن الملف الذي تم حفظه في مجلد temp قد يؤدي إلى حذفه ، لذلك قد يفقد المستخدمون ملفًا مهمًا. هناك أيضًا بعض المخاوف المتعلقة بالأداء على مشاركات الشبكة. لهذا السبب سيتعين على المستخدمين تحديد ما إذا كانوا يريدون تمكين خيار استخدام المجلد المؤقت لبدء التنزيلات ، أو الالتزام بتدفق التنزيل الافتراضي. أعتقد أنه ما كان يجب عليهم العبث بهذه الخيارات في المقام الأول.